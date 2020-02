Zidane zanja tema Bale: "No hay que buscar una solución porque no hay problema"

Pese al buen momento deportivo del Real Madrid, basta una pequeña llaga para que se intente hurgar en la herida. En ese sentido, la eliminación de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad provocó que Zinedine Zidane sea interrogado por las constantes ausencias de Gareth Bale en las convocatorias del club.

Y es que Bale ya dejó atrás un esguince de tobillo contraido ante Unionistas en la Copa del Rey, sin embargo, desde aquel 22 de enero el galés no ha vuelto a jugar ni ser convocado a un partido del Real Madrid. Si bien su ausencia ante Valladolid estaba más que justificada, mas no se puede decir lo mismo de las convocatorias ante Zaragoza, Atlético Madrid y Real Sociedad.

Interrogado por sus ausencias, Zidane aclaró que cuenta con Bale hasta final de temporada y que, simplemente, sus ausencias en las convocatorias es una decisión netamente técnica, apoyada en la amplitud de la plantilla del Real Madrid. "No ha estado en las últimas convocatorias, porque hay que elegir. No es un toque de atención que no haya ido convocado", afirmó el francés en rueda de prensa.

"El problema lo tengo yo. Ellos tienen que estar bien para jugar. Nuestra plantilla es muy larga. No hay solución con Gareth porque no hay problema. No significa nada que no haya sido convocado en los últimos partidos. Sé que nos va a dar algo de aquí a final de temporada", abundó.

Ahora bien, el DT del Real Madrid no negó que el galés le ha pedido explicaciones por sus ausencias en las convocatorias. "Siempre hablamos, pero no te voy a contar. En las últimas convocatorias no ha estado, pero voy a contar con Bale. Sabemos lo que nos puede aportar y quiero que esté bien", explicó.

Aunque la prensa quiso polémica por el 'abandono' de Bale cuando el Real Madrid perdía 4-1 ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, Zidane no se hizo dramas. "No creo que fuera una falta de respeto. Quiere estar aquí, entrenar y pelear. Hay momentos en que no está, como en las últimas convocatorias, pero eso no quiere decir nada", sentenció.

¿Jugará ante Osasuna?

Zinedine Zidane no descartó la presencia de Gareth Bale en la lista de convocados para enfrentar al Osasuna. El Real Madrid, líder de la Liga Santander, debe vencer este domingo (10:00 a.m.) a su rival en El Sadar para mantener su ventaja de tres puntos respecto al Barcelona y para ello es imprescindible el aporte de un jugador diferencial como el galés.