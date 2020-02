Barcelona vs. Betis HOY EN VIVO: con Lionel Messi por La Liga [HORARIOS Y CANALES]

Barcelona vs. Betis HOY EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Benito Villamarín por la jornada 23 de la Liga Santander de España. Además, podrás seguir el encuentro GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING mediante Líbero.pe.

¿Cómo llega Barcelona?

Los azulgranas encaran este compromiso bajo una crisis debido a los problemas internos y, recientemente, a lo malos resultados. Hace una semana perdieron el liderato de La Liga y ahora quedaron eliminados de la Copa del Rey a manos del Athletic Bilbao.

Por ello, el cuadro de Quique Setién necesita urgentemente una victoria para pasar la página y seguir en la pelea por el título con Real Madrid, que más temprano se impuso al Osasuna.

Asimismo, ante la ya conocida ausencia de Luis Suárez, esta vez el tridente ofensivo estará conformado por Lionel Messi, Antoine Griezmann y el joven Ansu Fati.

Presente de Real Betis

El conjunto local viene de igualar 1-1 con el Eibar y se ubica en la casilla 13 con 28 unidades. Están lejos de los primeros puestos.

Revive el último enfrentamiento entre Barcelona vs. Betis por La Liga

Barcelona vs. Betis EN VIVO | Horarios alrededor del mundo

Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas en Ciudad de México

Estados Unidos: 15:00 horas en Washington D. C.

España: 21:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas en Brasilia

Colombia: 15:00 horas

Chile: 17:00 horas en Santiago

Ecuador: 15:00 horas en Quito

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05:00 horas del lunes 10 de febrero

Nueva Zelanda: 08:00 horas en Wellington del lunes 10 de febrero

Sudáfrica: 22:00 horas

Barcelona vs. Betis EN VIVO | Canales de transmisión

Perú: DIRECTV Sports

España: Movistar LaLiga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: DIRECTV Sports

Brasil: ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Barbados: SportsMax 2, SportsMax App y DIRECTV Sports Caribbean

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live

Italia: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y Fanatiz USA

Japón: WOWOW y DAZN

Austria: DAZN

Costa Rica: Sky HD

Croacia: Sportklub 1 Croatia

República Checa: Digi Sport 2 y DIGI GO

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App y Sky HD

El Salvador: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Nigeria: SL4G, SuperSport 7 Africa, DStv Now, Canal+ Sport 2 Afrique

Noruega: TV2 Sumo, TV2 Sport Premium y Strive Sport

Barcelona vs. Betis EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arturo Vidal, Messi, Ansu Fati y Griezmman.

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez; Canales, Aleñá, Joaquín; Fekir y Loren Morón.

Internet: ¿Dónde VER EN VIVO Y EN DIRECTO el Barcelona vs. Betis por La Liga?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs. Betis EN VIVO, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.