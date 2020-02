Real Betis vs Barcelona: Nabil Fekir sorprende a Ter Stegen y anota el 2-1

El volante ofensivo de Real Betis, Nabil Fekir, volvió a adelantar a los suyos en el marcador: el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 aprovechó la pasividad defensiva de Barcelona para vencer la resistencia de Marc-André Ter Stegen.

Un potente zurdazo fue a parar hacia una de las esquinas del arquero alemán y permite que Real Betis sueñe con quedarse los tres puntos. Un primer tiempo muy movido en la jornada 23 de la Liga Santander: Quique Setién es invitado a replantear el juego.

Previamente, Real Betis se puso adelante en el marcador gracias al gol de penal de Sergio Canales. Por su parte, Barcelona encontró la paridad a través de Frenkie de Jong. El volante holandés desdobló líneas y finiquitó de buena manera en la portería de Robles, sin embargo, Barcelona aún no logra imponer sus condiciones.

What an immense goal by the gargantuan #NabilFekir who is providing a top-class showcase!😳

An absolute missile!🔥👏👏#RealBetisBarçapic.twitter.com/vNmu0fLhB5