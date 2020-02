¿Cuántas lesiones ha sufrido Dembélé desde su llegada a Barcelona?

Las lesiones se han convertido en un verdadero calvario para Ousmane Dembélé desde que aterrizó en Barcelona en la temporada 2017-18 procedente del Borussia Dortmund con el rótulo de futura estrella mundial.

Con camiseta azulgrana, el “Mosquito” se ha lesionado un total de nueve veces, perdido más de 300 días y 61 partidos —hasta la fecha— debido a sus problemas físicos. Un dato no menor teniendo en cuenta que solamente tiene 22 años.

Ayer, el extremo francés fue operado con éxito en Finlandia de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho y los médicos le diagnosticaron alrededor de seis meses de recuperación, lo que significa que se despide tempranamente de la actual campaña donde sus compañeros aún luchan por conseguir La Liga y volver a levantar la Champions League tras casi cinco años de sequía.

Su nueva ausencia representa sin duda otro dolor de cabeza para el comando técnico y directiva “blaugrana”, que desembolsó por él más de 136 millones de dólares con el firme convencimiento que sería el sucesor ideal de Neymar, en ese entonces.

No obstante, la situación no ha sido nada favorable para Ousmane Dembélé debido a las lesiones que aún no le han permitido brillar en su máximo esplendor. ¿Se le seguirá esperando?

Su historial médico en Barcelona

LESIÓN FECHA DESCANSO CLUB

Muslo 09/2017 106 días Barcelona

Desgarro 01/2018 26 días Barcelona

Tobillo 01/2019 18 días Barcelona

Desgarro 03/2019 26 días Barcelona

Muslo 05/2019 42 días Barcelona

Muslo 08/2019 34 días Barcelona

Muscular 09/2019 3 días Barcelona

Muslo 11/2019 70 días Barcelona

Muslo 04/2020 182 días Barcelona