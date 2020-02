¡Se acabó la ilusión! Barcelona no fichará a Willian José

No será azulgrana. Willian José se quedó sin opciones de fichar por el Barcelona luego que la directiva de la entidad catalana decidiera no apostar por su fichaje debido a alta cifra que demandaba la Real Sociedad para dejar libre al delantero brasileño.

Según 'MARCA', la dirigencia del Barcelona ya no realizará el esfuerzo por Willian José debido a que los 30 y 35 millones que exigía la Real Sociedad para empezar a negociar hizo inviable la operación.

Ahora bien, las palabras de Imanol Alguacil en las últimas horas ya anticipaban la permanencia del brasileño en el club donostiarra."Creo que se va a quedar con nosotros esta temporada, salvo si vienen con los 70 millones", aseguró el DT de la Real Sociedad, en la previa de la semifinal de la Copa del Rey ante el Mirandés.

Además de soñar con la Copa del Rey, la Real Sociedad se encuentra en zona de clasificación europea, apenas a dos puntos de la zona Champions, por lo que la venta de Willian José apuntaba a ser un mal negocio deportivo.

Willian José, de 28 años, acaba de perder la titularidad en la Real Sociedad en detrimento del sueco Alexander Isak, sin embargo, la temporada es larga y un aporte goleador como el suyo no es algo para dejar escapar en uno de los momentos más importantes del curso 2019-20.

Cabe destacar que el delantero brasileño lleva 8 goles con la Real Sociedad en LaLiga mientras no registra anotaciones en la Copa del Rey. Isak, por su parte, lleva 7 en Liga y otros 7 en la Copa.

¿Y ahora quién llega?

'MARCA' no da certezas en cuánto a nombres, pero desde Getafe no niegan la posibilidad de traspasar al delantero Ángel Rodríguez al Barcelona. "No es un problema de cláusula. Yo no puedo negarle a un equipo tan grande que un chico que nos ha dado un rendimiento espectacular... Eso no sería un obstáculo. Son 10 millones", afirmó el presidente Ángel Torres sobre el delantero de 32 años.