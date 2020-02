Barcelona vs Getafe EN VIVO [vía ESPN]: por la fecha 24 de la Liga Santander

Barcelona vs Getafe EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | chocan este sábado 15 de febrero en partido válido por la fecha 24 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 10 a.m. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Deportes. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Barcelona vs Getafe protagonizarán un atractivo duelo por la Liga Santander. Los culés tienen la obligación de ganar sí o sí para alcanzar en la punta al Real Madrid.

Los dirigidos por Quique Setién tienen 49 encuentros jugados y llegan a este duelo tras vencer en la pasada jornada al Betis por 3-2 en el Benito Villamarín. Sin embargo, no alcanzó para recuperar el liderato en la tabla de posiciones ya que los merengues también sumaron de a tres.

Ahora, los culés saldrán desde el primer minuto por la victoria a la espera de que el Madrid no saque un resultado positivo. Para ello, el DT Setién pondrá a lo mejor de su plantilla más allá de las ausencias.

Resulta que los locales no podrán contar con Luis Suárez ni Dembéle, quienes arrastran lesiones que han generado que se pierdan varios duelos con los azulgranas. Otro que tampoco fue convocado es Lenglet, en su caso por sanción.

Pero no todas son malas noticias. Gerard Piqué vuelve al once y se espera que Ansu Fati, Griezmann y Messi sean los encargados de vencer a la valla visitante.

“Muchas Ligas se han decidido siempre por detalles, en el último minuto, que seguramente ninguno de los dos equipos que optan ahora al título podemos controlar”, declaró Setién en la última conferencia de este viernes.

Por el lado del Getafe, los de Bordalás llegan en un buen momento y no conocen la derrota desde hace cuatro partidos. Es por ello que confían en sumar su quinta victoria al hilo y seguir escalando en la tabla de posiciones.

Actualmente Getafe está en la tercera casilla con 42 puntos y en lo que va de la temporada, ya han logrado 12 victorias.

Alineaciones probables del Barcelona vs Getafe

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Griezmann y Messi.

Getafe: Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera; Etebo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jorge Molina y Mata.

Barcelona vs Getafe: Horarios alrededor del mundo

México – 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España – 4:00 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Getafe por la Liga Santander?

Barcelona enfrentará este sábado 15 a Getafe en el Camp Nou. El cotejo está programado para las 10:00 a.m. (hora peruana)

¿Qué canal transmite Barcelona vs Getafe?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Armenia Сетанта Спорт

Aruba SportsMax 2, SportsMax App

Australia beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN Sports 1

Austria DAZN

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Fox Premium

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China Sports Channel, PPTV Sport China, QQ Sports Live, iQiyi

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

El Salvador Sky HD

Alemania DAZN

Grecia Cosmote Sport 2 HD

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus

¿Dónde VER el Barcelona vs Getafe por la Liga Santander?

El partido entre Barcelona vs Getafe será transmitido por la señal de ESPN Deportes.