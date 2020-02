Carles Puyol se expresó sobre la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona

El Barcelona no está pasando por su mejor momento tanto a nivel deportivo como dirigencial. Con la llegada de Quique Setién al banco azulgrana, también comenzaron a llegar otros problemas, como la eliminación de la Copa del Rey, partidos ganados por la mínima o la discusión entre Lionel Messi y Éric Abidal.

Tras el último incidente, mucho se especuló que ‘La Pulga’ podría salir del cuadro culé, pero al margen de los problemas que hubieron, ahora también la edad comienza a preocupar a la hinchada y a la directiva del Barcelona, pues el delantero ya cuenta con 32 años.

Es por eso que, Carles Puyol, ex futbolista que es ídolo del club y también campeón mundial con España, brindó su opinión acerca del caso. “Messi tiene 32 años y un futbolista que se cuida mucho como ‘Leo’ puede jugar hasta los 38 años, por lo que quedan seis. ¿Por qué vamos a hablar del Barcelona sin Messi cuando lo tenemos aquí?. Lo que hay que hacer, es intentar ganar lo máximo posible con él” señaló el ex defensor.

Además, Puyol aprovechó para referirse también a un supuesto retorno de Neymar al cuadro catalán. “No es fácil, porque está en el PSG y es un club que no tiene ninguna necesidad de vender. No lo he hablado con él (Neymar) y lo desconozco, pero tiene un contrato firmado y eso lo hace complicado. Es un grandísimo jugador”, agregó.

LaLiga

El Barcelona se ubica segundo en la Liga Santander con 52 puntos. El cuadro de Quique Setién vine de ganarle al Getafe por 2-1 y la próxima jornada recibirá al Eibar para no alejarse de la punta, que por ahora, es del Real Madrid.