Barcelona alista llegada de Martin Braithwaite, el fichaje urgente por las lesiones de Dembélé y Suárez

El Barcelona anunciará en estos días su nueva contratación: Martin Braithwaite, quien actualmente milita en el Leganés y por el cual los 'blaugranas' pagarán una millonaria tasa por su cláusula de rescisión. Así, Quique Setién conseguirá al reemplazo del lesionado Ousmane Dembélé y de Luis Suárez.

El medio Mundo Deportivo indicó que el Barcelona ha notificado a La Liga para realizar el pago respectivo por la cláusula del delantero danés, la cual está valorizada en 18 millones de euros.

El artillero de 28 años intentará acoplarse rápidamente al esquema de Setién, quien ha tenido un dolor de cabeza tras las lesiones de Dembélé y de Suárez. Así, el estratega buscará que Braithwaite pueda estar en la lista de convocados del duelo ante Eibar en el Camp Nou.

Martin Braithwaite -que suma 6 goles en 24 partidos- tendría un vínculo con el Barcelona hasta el 2023. Sería un importante refuerzo de cara a LaLiga y la Champions League.

Es importante señalar que el Leganés inicialmente se había opuesto a negociar con el Barcelona, pero, finalmente, cederá su posición en el caso Martin Braithwaite. No obstante, se comunicará con LaLiga en busca de encontrar un reemplazo ideal del delantero.

Todo indica que el Barcelona haría oficial la llegada de Martin Braithwaite hoy y el jueves sería su presentación oficial en el Camp Nou.

