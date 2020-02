Real Madrid: Zidane aleja a Bale y Jović del equipo para evitar que contagien a sus compañeros

El Real Madrid sufre dos nuevas bajas, pues a Marco Asensio y Mariano Díaz, que atraviesan una recuperación por sus lesiones, se le suman Gareth Bale y Luka Jović. Los últimos mencionados, no estuvieron en el entrenamiento de esta tarde y Zinedine Zidane los tiene en duda para el próximo partido ante el Levante.

¿El motivo? Ambos futbolistas sufren de una gastroenteritis, una infección al estómago y al intestino delgado, el virus es fácil de contagiar, por lo que el estratega francés los mandó a descansar para que no contagien a sus demás compañeros.

Recordemos que el delantero galés no atraviesa su mejor momento con el cuadro blanco, pues no ha contado con muchos minutos en la presente temporada, ahora a esto se le suma, que no sabe si jugará o no el próximo encuentro, aunque lo más probable es que se quede fuera de la lista de convocados.

Próximos partidos del Real Madrid

El Real Madrid viene de empatar 2-2 con el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu y dejaron escapar la oportunidad de seguir a tres puntos del Barcelona. Aún conservan la cima de la Liga Santander, sin embargo, ahora solo están a un punto de los azulgranas.

El próximo duelo del cuadro madridista, será el sábado que viene ante el Levante de visita y el miércoles 26 recibirán al Manchester City de Guardiola, por la ida de los octavos de final de la Champions League.