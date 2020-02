Karim Benzema renovó contrato con Real Madrid hasta 2022

El delantero de Real Madrid, Karim Benzema, amplió su contrato con el cuadro galáctico hasta fines 2022. Sucede que el atacante francés terminaba vínculo con 2021, pero siguiendo la política de la institución española, se prolongó por una temporada más.

Según la información de Diario AS, Real Madrid y Karim Benzema han decidido esperar hasta el final de la temporada para hacerlo oficial. Y es que la relación entre la directiva madrileña y el futbolista es la mejor: es la figura indiscutible para Zinedine Zidane.

Para que este acuerdo se haya terminado por concretar, el ex atacante de la selección de Francia confió en las habilidades de Karim Djaziri, agente con el que ha estado durante casi toda su carrera deportiva. ¿El motivo? En los últimos años confió en los profesionales de Best of You, corporación que representa a Casemiro y Odriozola.

Real Madrid | Karim Benzema alcanzó su mejor momento tras la salida de Cristiano Ronaldo

La salida de Cristiano Ronaldo de Real Madrid permitió que Karim Benzema pueda explayarse en toda su dimensión. El 'Gato' se ha convertido en el goleador del equipo y suma una cifra importante: 30 partidos en la temporada pasada y ya lleva 18 tantos en la presente.

En ambas campañas, se convirtió en el máximo anotador del equipo blanco. Eso sí, se ha enfriado. Y es que desde el pasado 15 de diciembre, solo ha podido anotar en una ocasión en la Liga: capitalizó un pase de Mendy y lo convirtió en gol ante Zaragoza.