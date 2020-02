Braithwaite: "No me voy a lavar la ropa con la que me ha abrazado Messi"

En una actuación histórica de Lionel Messi ante el Eibar por La Liga, donde anotó cuatro goles, Martín Braithwaite hizo su debut oficial y dejó muy buenas sensaciones.

El exjugador del Leganés participó en dos goles azulgranas y recibió la felicitación del argentino: un cálido abrazo.

"No me voy a lavar la ropa con la que me he abrazado a Messi", dijo luego de su primer partido en el Camp Nou. "Estoy muy feliz de haber dado mi primera asistencia a Leo", agregó.

Martín Braithwaite reconoció que fue un "debut extraordinario, un sueño hecho realidad. Cuando el míster me ha mandado calentar estaba un poco nervioso, pero con ganas de salir. Doy gracias a la afición por este recibimiento".

Siguiente objetivo: Champions League

Barcelona ahora piensa en Napoli, próximo rival por los octavos de final de Champions League. El martes 25 los "blaugranas" jugarán en San Paolo, Italia.

EL DATO

Martín Braithwaite llegó a Barcelona a cambio de poco más de 19 millones de dólares.