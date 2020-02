Sergio Ramos culpa al árbitro de la derrota del Real Madrid: "hay decisiones predeterminadas"

Real Madrid cayó 1-0 ante el Levante, resultado con el que perdió la punta de la Liga Santander. En el partido en el Ciutat de Valencia, el conjunto 'merengue' reclamó dos penales y Sergio Ramos fue el primero en alzar su voz.

Durante el cotejo, hubo dos manos del conjunto valenciano en su propia área, pero el árbitro Alejandro Hernández no quiso cobrar ninguna como penal. Esas acciones indignaron al capitán del elenco madrileño.

"No me gusta hablar de los árbitros, se pueden equivocar, pero a veces da mucho que pensar. El criterio es distinto. A mí me pitan un penal en la Supercopa por una mano involuntaria. Hoy hay dos y no las pitan", sostuvo el central de 33 años.

Asimismo, el jugador nacido en Sevilla dejó entrever que el juez de partido tenía un asunto personal contra él y hasta lo tildó de arrogante.

"La arrogancia se tiene o no se tiene. Me agarro a la realidades: en el minuto 10, el árbitro te condiciona con una amarilla después de sufrir un pisotón y un codazo. Hay decisiones predeterminadas. Le pregunté si tenía algún problema personal y lo arreglamos. Me voy un poco jodido", agregó.

Ramos está en el Real Madrid desde el 2005 y no solo es un líder en el cuadro 'madridista' por llevar la cinta de capitán, también tiene la responsabilidad de ser la voz de la plantilla ante los medios de prensa.

EL DATO

Real Madrid jugará este miércoles ante el Manchester City por la Champions y el domingo se mide ante el Barcelona por La Liga. Ambos partidos serán en el Bernabéu.