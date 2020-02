Real Madrid vs Barcelona: Día, hora, canal y estadio del Clásico de la Liga Santander

Real Madrid y Barcelona se quedaron con las ganas de saborear un triunfo en la Champions League, pero a la espera de un par de semanas para la vuelta de los octavos de final no existe cosa mejor que el sabor de un triunfo en un Clásico, uno de los más decisivos en los últimos años.

Real Madrid viene de dar un paso atrás en sus aspiraciones tras caer por 1-0 ante Levante, ceder el liderato de la Liga Santander a manos del Barcelona y, para colmo, caer por 1-2 ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Ahora bien, no hay tiempo para lamentos en el equipo de Zinedine Zidane, que volverá a ejercer de local en el Santiago Bernabéu y ahora sí no puede permitirse ceder puntos, caso contrario, el título de LaLiga se le puede poner muy cuesta arriba.

Barcelona, por su parte, viene de rescatar un empate (1-1) ante Napoli en San Paolo, pero llega motivado a la reanudación del torneo doméstico tras golear por 5-0 al Eibar con un póker de Lionel Messi y sacarle dos puntos al Real Madrid (53) en su lucha por el título de la Liga Santander.

Sin más rodeos, ¿cuándo se disputará el Clásico? El próximo domingo 1 de marzo en el Santiago Bernabéu. El partido se disputará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de DirecTV Sports.

Cabe destacar que Real Madrid rescató un empate sin goles ante el Barcelona en el Camp Nou en la primera rueda de la Liga Santander. Ahora bien, un resultado así servirá muy poco para Zinedine Zidane, que vuelve a ser cuestionado tras no poder ganar desde hace tres partidos.

Real Madrid vs Barcelona: horarios de todo el mundo

Perú: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

