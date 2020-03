Real Madrid vs Barcelona: Zidane deja fuera del clásico español a James Rodríguez

El Real Madrid buscará volver a la cima de la Liga Santander, cuando enfrente al Barcelona este domingo. Sin embargo, el que no tendrá la oportunidad de disputar dicho encuentro será James Rodríguez. El colombiano ha sido descartado por Zinedine Zidane para el clásico y sumará una fecha más de la temporada sin jugar.

La lista de convocados del cuadro blanco para el duelo frente a los catalanes ya fue publicada. En ella se nota que el técnico francés dejó al colombiano de lado y los medios españoles han empezado a generar la polémica sobre si James Rodríguez seguirá formando parte del equipo la temporada que viene o no.

Recordemos que, el ‘cafetero’ ha jugado solo 13 partidos en esta temporada. Disputó 7 por el torneo doméstico, 3 de Copa del Rey, 2 en la Champions League y 1 de la Supercopa Española.

Además, la afición colombiana también ha comenzado a discutir el tema. Pues con las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022 próximas a comenzar, se ha generado la duda sobre si el jugador merengue debe o no ser convocado a la selección de su país.

Lo cierto es que el cuadro que dirige Zidane buscará, en el Santiago Bernabéu, una victoria que los devuelva a la punta del torneo español. Recordemos que hace unas fechas el Barcelona les arrebató el liderato a los merengues y ahora ellos se ubican primeros con 55 puntos, mientras que los blancos se ubican segundos con 53 unidades.

Otro que quedó fuera de la lista de convocados es Luka Jović. El serbio no fue tomado en cuenta por Zidane para el encuentro ante los culés y ha generado el disgusto en los hinchas merengues, quienes no entienden como el delantero no estará en un partido tan importante. El que ocupará su lugar será el brasileño, Mariano.

Real Madrid vs Barcelona

El clásico español se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Santiago Bernabéu. El árbitro designado para el partido válido por la fecha número 26 de La Liga, es Mateu Lahoz, experimentado réferi de 42 años de edad.