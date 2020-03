Real Madrid vs Barcelona [DirecTV EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver clásico LaLiga

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | chocan este domingo 1 de marzo en el esperado derbi español válido por la jornada 26 de la Liga Santander desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y vídeo de los goles por Libero.pe.

El Real Madrid vs. Barcelona protagonizarán un nuevo clásico español que promete paralizar no solamente el mencionado país europeo, sino todo el mundo del fútbol ya que dos de los equipos más grandes del universo estarán frente a frente.

(Foto: EFE)

Además, el equipo que gane se quedará con la punta de la Liga Santander. En estos momentos el líder es Barcelona con 55 puntos, mientras que el Real Madrid está a tan solo dos puntos de recuperar la punta que la perdió la fecha pasada.

Resulta que el equipo de Zidane, entrenador del Real Madrid, no pudo sacar un resultado positivo en su visita al Levante y terminó cayendo por la mínima debido a un tanto de José Luis Morales cuando faltaba menos de 12 minutos para que acabe el partido.

Pero eso no es todo. En la Champions League, el Real Madrid sufrió un duro revés al caer de local 2-1 con el Manchester City de Pep Guardiola. Si bien los merengues comenzaron ganando, no pudieron mantener su ventaja y al final sucumbieron.

Ahora, los de Zidane tendrán que ir por la hazaña a Inglaterra y demostrar que están para llegar lejos en la Champions League.

Cabe mencionar que, para este choque, el francés volvió a sorprender tras dejar fuera de la convocatoria al colombiano James Rodríguez y al serbio Luka Jovic. Lo del latinoamericano era de esperarse, mientras que lo del delantero ha sorprendido a más de uno.

Barcelona no convence del todo en su juego. Sin embargo, la pasada fecha contó con un inspirado Lionel Messi que marcó cuatro goles para que los azulgranas no tengan piedad de un Eibar que mostró muy poco en el Camp Nou.

Al igual que el Real Madrid, el Barcelona también se encuentra disputando los octavos de final de la Champions League. Los de Setién rescataron un empate en su visita al Napoli en Italia y confían en cerrar la llave en casa.

Acerca del choque con Real Madrid, el DT azulgrana expresó lo siguiente: “No tengo ninguna duda de que el Madrid no es un equipo contemplativo. Nos va a apretar, es un equipo valiente. Tendremos que andar muy finos. Lo vimos el otro día ante el City. Quizá en algún momento tengas que replegarte, pero siempre con la intención de ir hacia adelante”.

Para este clásico, el estratega confía en Lionel Messi, Griezmann y Vidal; aunque Ansu Fati podría ser de la partida. Quien esperará en la banca de suplentes será Braithwaite, que viene de ser una de las figuras ante el Eibar.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Barcelona en México?

Para ver EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona en México, aquí te mostramos los canales responsables de la transmisión: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y DirecTV Play Deportes.

Horarios, TV y dónde transmite clásico Barça-Real Madrid en España

Para ver EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona en España, los canales que estarán a cargo de la transmisión serán los siguientes: Movistar+, Movistar LaLiga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y DirecTV Play Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs Barcelona?

En el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega el Barça hoy?

El Barça juega hoy a las 9.00 p.m. hora de Madrid, España.

Santiago Bernabéu

Barcelona vs Real Madrid: canales de todo el mundo

Si tienes la posibilidad de viajar a España para estar presente en el Santiago Bernabéu y presenciar del Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la Liga Santander, aquí te dejamos los canales que realizarán la transmisión en los diferentes países del mundo:

Perú: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

México: Sky Sports HD y Blue To Go Video Everywhere.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y DirecTV Play Deportes.

España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+ y Mitele Plus.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: FOX Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Paraguay: DIRECTV Sports Paraguay y DIRECTV Play Deportes.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky Sports HD.

Guatemala: Sky Sports HD.

Honduras: Sky Sports HD.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Costa Rica: Sky Sports HD.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App y SportsMax 2.

Jamaica: SportsMax App y SportsMax 2.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Inglaterra: Premier Player HD y LaLigaTV.

Holanda: Ziggo Sport Select y Ziggo Sport 14.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada y beIN SPORTS CONNECT Canada.

¿A qué hora juegan Real Madrid y Barcelona?

El partido del Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana). Pero aquí también te dejamos los horarios de este clásico español en los diversos países:

- México: 2:00 p. m.

- Ecuador: 3:00 p. m.

- Colombia: 3:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Whasington D. C., Miami y Florida): 3:00 p. m.

- Venezuela: 4:00 p. m.

- Bolivia: 4:00 p. m.

- Paraguay: 5:00 p. m.

- Chile: 5:00 p. m.

- Argentina: 5:00 p. m.

- Uruguay: 5:00 p. m.

- Brasil: 5:00 p. m.

Tabla de posiciones LaLiga

Así va la tabla de posiciones en España.

Historial Real Madrid-Barcelona

En total, el Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en 242 partidos de los cuales los merengues y blaugranas suman 95 triunfos cada uno y registran 52 empates. El Madrid cuenta con 402 goles a sus favor, mientras que el Barca tiene 395.

Competición PJ V. Madrid Empates V. Barca G. Madrid G. Barca LaLiga 179 72 35 72 286 288 Copa 35 12 8 15 65 67 Supercopa E. 14 8 2 4 30 18 Copa de LaLiga 6 0 4 2 8 13 Champions 8 3 3 2 13 10 Total 242 95 52 95 402 396

Goleadores históricos del Barça-Madrid

1. Lionel Messi: 26 goles

2. Alfredo Di Stéfano: 18 goles

3. Cristiano Ronaldo: 18 goles

4. Raúl González: 15 goles

5. Ferenc Puskás: 14 goles

6. César Rodríguez: 14 goles

7. Paco Gento: 14 goles

8. Carlos Alonso Santillana: 12 goles

9. Luis Suárez: 11 goles

10. José Samitier: 10 goles

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Barcelona? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Barcelona | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Mitele Plus

Aquí pasan el partido del Madrid.

¿Cómo ver MiTele Plus EN VIVO Real Madrid vs Barcelona?

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

Real Madrid vs. Barcelona: últimos resultados

Real Madrid 1-2 Manchester City

Real Madrid 0-1 Levante

Real Madrid 2-2 Celta de Vigo

Real Madrid 4-1 Osasuna

Real Madrid 3-4 Real Sociedad

Sky Sports

Canal de fútbol de México.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs Barcelona | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

