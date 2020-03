Real Madrid vs Barcelona [Sky Sports EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver clásico en México

Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs Barcelona vía Blue To Go y Movistar LaLiga de España. El clásico entre merengues y blaugranas se disputará este domingo 1 de marzo (2.00 p.m. horario de México) en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 26 del fútbol español. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET con todas las incidencias por Libero.pe.

Solo dos puntos separán al Barcelona y al Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga Santander. Ahora llegó el momento de que ambos vuelvan a verse cara a cara en el partido más importante, ya que uno de los dos daría un gran paso por el título.

El Real Madrid, tras caer 2-1 a manos del Manchester City de Pep Guardiola en la Champions, recibe en casa al Barcelona con las sentidas bajas de Eden Hazard y Marco Asensio. Sin embargo, Zidane confía en la experiencia de Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos y Sergio Ramos para poder quedarse con los tres puntos en el Bernabéu.

Sin embargo, los errores defensivos y la falta de seguridad del meta belga Thibaut Courtois bien podría ser el 'talón de Aquiles' del Real Madrid y, sobre todo, si tenemos a un Lionel Messi -el máximo goleador de los clásicos con 26 tantos- en el ataque del Barcelona.

El Barcelona, por su parte, logró rescatar un punto de Italia al igualar 1-1 ante Napolí. El cuadro dirigido por Quique Setién, quien debuta en los clásicos Barça-Madrid tras la salida de Ernesto Valverde, tampoco goza de su mejor momento pero pueden despertar su mejor fútbol ante el Real Madrid.

Lamentablemente, el Barcelona no podrá contar con Luis Suárez y Ousmane Dembélé -descartados para lo que resta de la temporada por lesión- y dependen mucho de la magia de Lionel Messi y Antoine Griezmann para sacar adelante el resultado ante el Real Madrid.

Por primera vez en muchos años, el Real Madrid y el Barcelona llegan igualados en fuerzas al clásico. No hay un favorito. Sin embargo, el cuadro culé tiene una pequeña y leve ventaja: Lionel Messi.

Formaciones probables Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Rapahel Varane, Sergio Ramos, Mendy, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Benzema y Vinicius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Júnior Firpo, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Arthur, Arturo Vidal; Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Entrenador: Quique Setién.

Real Madrid vs Barcelona: dónde verlo México

En el canal Sky Sports HD y Blue To Go.

Real Madrid vs Barcelona: horarios de todo el mundo

Perú: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN Sports Canada.

Chile: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

China: iQiyi, QQ Sports Live y PPTV Sport China.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y Free.

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live.

Guatemala: Sky HD.

Guinea: SuperSport 7 Africa, SL4G y DStv Now.

Guinea-Bissau: SuperSport 7 Africa, SL4G y DStv Now.

Guyana: SportsMax App y SportsMax 2.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: Sky HD.

Italia: DAZN.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App.

Japón: DAZN y WOWOW.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Inglaterra: Premier Player HD y LaLigaTV.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs Barcelona | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Barcelona | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?

En el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Santiago Bernabéu

Estadio del Real Madrid.

Historial Real Madrid-Barcelona

En total, el Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en 242 partidos de los cuales los merengues y blaugranas suman 95 triunfos cada uno y registran 52 empates. El Madrid cuenta con 402 goles a sus favor, mientras que el Barca tiene 395.

Competición PJ V. Madrid Empates V. Barca G. Madrid G. Barca LaLiga 179 72 35 72 286 288 Copa 35 12 8 15 65 67 Supercopa E. 14 8 2 4 30 18 Copa de LaLiga 6 0 4 2 8 13 Champions 8 3 3 2 13 10 Total 242 95 52 95 402 396

Goleadores históricos del Barça-Madrid

1. Lionel Messi: 26 goles

2. Alfredo Di Stéfano: 18 goles

3. Cristiano Ronaldo: 18 goles

4. Raúl González: 15 goles

5. Ferenc Puskás: 14 goles

6. César Rodríguez: 14 goles

7. Paco Gento: 14 goles

8. Carlos Alonso Santillana: 12 goles

9. Luis Suárez: 11 goles

10. José Samitier: 10 goles

Tabla de posiciones LaLiga

Así va la tabla de posiciones en España.

Apuestas Real Madrid vs Barcelona: así pagan las casas

Casa de apuestas: Doradobet

Real Madrid: 2.23

Empate: 3.60

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: Inkabet

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.60

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: Betsson

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.75

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: Bet365

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.60

Barcelona: 3.25

Casa de apuestas: Bwin

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.60

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: William Hill

Real Madrid: 2.30

Empate: 3.60

Barcelona: 3.00

Próximos partidos del Real Madrid

Domingo 1 de marzo: Real Madrid vs. Barcelona

Domingo 8 de marzo: Betis vs. Real Madrid

Viernes 13 de marzo: Real Madrid vs. Eibar

Martes 15 de marzo: Manchester City vs. Real Madrid

Próximos partidos del Barcelona

Domingo 1 de marzo: Real Madrid vs. Barcelona

Sábado 7 de marzo: Barcelona vs. Real Sociedad

Sábado 14 de marzo: Mallorca vs. Barcelona

Miércoles 18 de marzo: Barcelona vs. Napolí