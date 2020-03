Real Madrid vs Barcelona EN VIVO vía Directv Sports: alineaciones, hora y canal de El Clásico

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO vía Directv Sports | este domingo 1 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en El Clásico de España por LaLiga Santander ONLINE desde el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro también será transmitido por Directv Go, beIN Sports y Movistar+. Además, sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encentro será Antonio Mateu Lahoz. Una nueva versión del clásico que detiene al mundo se pondrá en marcha este fin de semana, con el detalle de que la punta de la tabla está en juego. El líder es Barcelona con 55 puntos, mientras que el Real Madrid lo sigue de cerca con 53 unidades, producto de dos tropiezos en las fechas recientes del certamen.

Los de Zinedine Zidane eran los dominadores de LaLiga, pero el empate en casa ante Celta de Vigo (2-2) y la caída en la visita a Levante (1-0) hicieron que pierdan el rumbo. A esta mala racha de resultados se suma la caída a mitad de semana, también de local, ante el Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Sin duda, una crisis en el momento menos indicado, a puertas del choque ante un Barcelona entonado de la mano de Quique Setién. Los azulgranas llevan cuatro partidos al hilo sin conocer la derrota, anotando en cada uno de ellos y sumando 11 goles, en los que la figura de Lionel Messi volvió a tomar gran protagonismo. La 'Pulga' está fino de cara al gol.

Los ingredientes permiten pensar que será un partido con goles por parte del Barcelona, algo que tal vez les costará a los de la vereda del frente, teniendo en cuenta que Karim Benzema, su principal goleador, lleva 5 encuentros con la mecha apagada. Ante su ausencia de cara al gol, el defensa y capitán Sergio Ramos ha tomado la posta con su buen juego aéreo.

Antecedentes del Real Madrid vs Barcelona por LaLiga

El último Clásico por la actual liga terminó con un triste empate sin goles, con poco juego para el análisis. No obstante, sirvió para que el Barcelona siga extendiendo su supremacía al llevar 8 de estos duelos consecutivos sin perder (4 victorias y 4 empates). En tanto, la última victoria del Real Madrid fue en el 2017, en casa, por la Supercopa (2-0). ¿Se repetirá?

18.12.19 Barcelona 0-0 Real Madrid (Liga)

02.03.19 Real Madrid 0-1 Barcelona (Liga)

27.02.19 Real Madrid 0-3 Barcelona (Copa del Rey)

06.02.19 Barcelona 1-1 Real Madrid (Copa del Rey)

28.10.18 Barcelona 5-1 Real Madrid (Liga)

06.05.18 Barcelona 2-2 Real Madrid (Liga)

23.12.17 Real Madrid 0-3 Barcelona (Liga)

16.08.17 Real Madrid 2-0 Barcelona (Supercopa)

13.08.17 Barcelona 3-1 Real Madrid (Supercopa)

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Posibles alineaciones

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Benzema, Vinicius.

XI Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Umtiti, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi y Braithwaite.

¿En qué canales VER el Real Madrid vs Barcelona EN VIVO El Clásico por LaLiga Santander?

A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona EN VIVO El Clásico por LaLiga Santander

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Barcelona, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.