[DirecTV Sports EN VIVO] Barcelona vs Real Madrid EN DIRECTO 0-0 LaLiga

Ver DirecTV Sports EN VIVO Barcelona vs Real Madrid vía Movistar Partidazo, Mitele Plus y Sky Sports. Este domingo 1 de marzo, a partir de las 9.00 p.m. (horario de Madrid), se disputará el clásico de España entre blaugranas y merengues en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 26 de LaLiga Santander. Sigue la transmisión y el MINUTO x MINUTO por INTERNET con todos los videos de los goles, los canales y los horarios en Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Barcelona vs Real Madrid vía DirecTV Go

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid vs. Barcelona.

PRIMER TIEMPO

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga Santander.

1' El partido inicia: 2.00 p.m. (México); 3.00 p.m. (Perú y Colombia); 5.00 p.m. (Argentina); y 9.00 p.m. (España)

- Así se encuentra el vestuario del Real Madrid.

- Así se encuentra el vestuario del Barcelona.

El vestuario azulgrana ya está preparado en el Santiago Bernabéu 🔵🔴 #ElClásico pic.twitter.com/im4UxO5nlm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2020

Formaciones confirmadas Barcelona vs Real Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, Federico Valverde, Isco y Vinius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti.

Entrenador: Quique Setién

Barcelona vs. Real Madrid

El Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid ha perdido su autoridad para dejar escapar títulos ante su hinchada, quiere recuperar su magia en un clásico español, con los de Zinedine Zidane obligados a cambiar su mala dinámica frente a un Barcelona que pese a no encontrar el brillo en su mejor fútbol, tiene la opción de dar un golpe de autoridad a LaLiga.

La historia reciente del clásico deja conquistas del Santiago Bernabéu por un Barcelona siempre liderado por el argentino Lionel Messi. El Real Madrid no gana a su eterno rival en LaLiga en el Santiago Bernabéu desde octubre de 2014, y ha sufrido derrotas en los tres últimos precedentes, dos ligueros y uno que costó la eliminación en la pasada Copa del Rey en un momento calcado al actual temporada.

Hace un año los dos clásicos perdidos en la misma semana enterraron, junto al varapalo europeo del Ajax, todas las esperanzas de título para el Real Madrid. El presente, tras caer en Copa del Rey ante la Real Sociedad y ser vencido en casa por el Manchester City, en la ida de octavos de final de la Champions League, deja a Zinedine Zidane en la misma situación que Santi Solari hace un año. Necesita un resultado positivo contra el Barcelona para que cambie la tendencia negativa.

Un nuevo triunfo del Barcelona dejaría la Liga encarrilada, pese a la irregularidad que están mostrando los dos aspirantes. Tras el intercambio de liderato en la última jornada, por el inesperado bache del equipo de Zidane con un punto logrado de los seis últimos, la distancia de dos puntos pasaría a ser de cinco, que serían seis con la diferencia de goles. El clásico es una final para el Real Madrid.

Alineación del Real Madrid hoy

Para el clásico contra el Barcelona su equipo será Toni Kroos y diez más. La ausencia de minutos del alemán ante el Manchester City, le convierten en fijo en un once en el que las novedades llegarán de centro del campo hacia adelante. Zidane debe sentar a Luka Modric o Isco, el mejor en sus últimos encuentros, y en ataque ante las reducidas opciones de Luka Jovic o de Vincius para repetir de inicio, todos los caminos conducen a la enésimo intento de resurrección de Gareth Bale. ¿Volverá a ser determinante en el Real Madrid?

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Rapahel Varane, Sergio Ramos, Mendy, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Benzema y Vinicius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Barcelona FC

El Barcelona acude al Santiago Bernabéu con el objetivo de dar un golpe de autoridad en LaLiga Santander sumando una nueva victoria a domicilio y consolidarse en el liderato. Aunque el relevo de Ernesto Valverde por Quique Setién en el banquillo todavía no ha dado sus frutos y el juego del conjunto del Barcelona sigue sin brillar esta temporada, encadena cuatro victorias ligueras que junto a los inesperados tropiezos del Real Madrid, le han permitido recuperar el liderato.

Ante sí tiene una oportunidad de oro para dar un paso importante en su propósito de revalidar el campeonato. Con un plantilla mermada de efectivos, Setién afronta la recta final de una temporada en la que, además de la Liga, se sigue soñando con volver a ganar la 'Champions'. Su asignatura pendiente es recuperar el juego combinativo y de posición que ha sido la esencia del conjunto azulgrana los últimos 30 años.

En el Bernabéu, el preparador del Barcelona no podrá contar con los lesionados Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, pero recupera, una semana antes de lo esperado, a Jordi Alba. Además, Gerard Piqué también se ha entrenado los últimos días con normalidad tras torcerse el tobillo ante el Nápoles y será titular formando pareja en el eje de la zaga con Samuel Umtiti o Clement Lenglet, una de las dudas de Setién.

Alineación del Barcelona hoy

Jordi Alba seguramente empiece en el banquillo, por lo que su plaza en el lateral zurdo será, en principio, para Junior Firpo, mientras que Nelson Semedo volverá a ocupar el carril derecho.

Otras de las decisiones que deberá tomar el entrenador del Barcelona es si refuerza el centro del campo con un cuarto hombre, con lo que Arturo Vidal acompañaría a Sergio Busquets, Frenkie de Jong y a Ivan Rakitic o Arthur Melo, o mantiene el 4-3-3.

En el primer caso, Messi -que lleva quince goles y ocho asistencias en el Bernabéu- y Griezmann formarían la punta de ataque. En el segundo, junto a ambos podría debutar como titular Martin Braithwaite, el nuevo refuerzo del conjunto azulgrana, lo que relegaría a Vidal al banquillo.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Júnior Firpo, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Arthur, Arturo Vidal (Martin Braithwaite); Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Formaciones probables Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Rapahel Varane, Sergio Ramos, Mendy, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Benzema y Vinicius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Júnior Firpo, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Arthur, Arturo Vidal; Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Entrenador: Quique Setién.

Historial entre el Real Madrid vs. Barcelona

En total, el Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en 242 partidos de los cuales los merengues y blaugranas suman 95 triunfos cada uno y registran 52 empates. El Madrid cuenta con 402 goles a sus favor, mientras que el Barca tiene 395.

Competición PJ V. Madrid Empates V. Barca G. Madrid G. Barca LaLiga 179 72 35 72 286 288 Copa 35 12 8 15 65 67 Supercopa E. 14 8 2 4 30 18 Copa de LaLiga 6 0 4 2 8 13 Champions 8 3 3 2 13 10 Total 242 95 52 95 402 396

Horarios, TV y dónde ver clásico Barça-Madrid

El Barça-Madrid se juega a partir de las 9.00 p.m. (21 hora de Madrid, España) y será transmitido por el canal Movistar LaLiga TV y Mitele Plus.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

El Real Madrid y el Barcelona juegan a las 3.00 p.m. (hora peruana)

Real Madrid vs Barcelona: horario de España

9.00 p.m. hora de Madrid

Real Madrid vs Barcelona: horarios de todo el mundo

Perú: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Barcelona?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN Sports Canada.

Chile: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

China: iQiyi, QQ Sports Live y PPTV Sport China.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y Free.

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live.

Guatemala: Sky HD.

Guinea: SuperSport 7 Africa, SL4G y DStv Now.

Guinea-Bissau: SuperSport 7 Africa, SL4G y DStv Now.

Guyana: SportsMax App y SportsMax 2.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: Sky HD.

Italia: DAZN.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App.

Japón: DAZN y WOWOW.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Inglaterra: Premier Player HD y LaLigaTV.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs Real Madrid | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Movistar Partidazo LaLiga

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Dónde juegan Barcelona vs Real Madrid?

En el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Santiago Bernabéu

Estadio del Real Madrid.

¿En qué canal transmiten el partido del Barça hoy?

En DirecTV Sports para toda Latinoamérica.

Transmisión del clásico Barcelona vs Real Madrid

Bein Sports, DirecTV Sports, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

¿Dónde juegan Barcelona vs Real Madrid?

En el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Goleadores históricos del Barça-Madrid

1. Lionel Messi: 26 goles

2. Alfredo Di Stéfano: 18 goles

3. Cristiano Ronaldo: 18 goles

4. Raúl González: 15 goles

5. Ferenc Puskás: 14 goles

6. César Rodríguez: 14 goles

7. Paco Gento: 14 goles

8. Carlos Alonso Santillana: 12 goles

9. Luis Suárez: 11 goles

10. José Samitier: 10 goles

¿Cuándo es el partido Real Madrid-Barcelona?

9.00 p.m.

Apuestas Real Madrid vs Barcelona: así pagan las casas

Casa de apuestas: Doradobet

Real Madrid: 2.23

Empate: 3.60

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: Inkabet

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.60

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: Betsson

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.75

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: Bet365

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.60

Barcelona: 3.25

Casa de apuestas: Bwin

Real Madrid: 2.20

Empate: 3.60

Barcelona: 3.10

Casa de apuestas: William Hill

Real Madrid: 2.30

Empate: 3.60

Barcelona: 3.00

Próximos partidos del Real Madrid

Domingo 1 de marzo: Real Madrid vs. Barcelona

Domingo 8 de marzo: Betis vs. Real Madrid

Viernes 13 de marzo: Real Madrid vs. Eibar

Martes 15 de marzo: Manchester City vs. Real Madrid

Próximos partidos del Barcelona

Domingo 1 de marzo: Real Madrid vs. Barcelona

Sábado 7 de marzo: Barcelona vs. Real Sociedad

Sábado 14 de marzo: Mallorca vs. Barcelona

Miércoles 18 de marzo: Barcelona vs. Napolí

Liga Santander 2019 20 resultados y clasificación

Granada 0-0 Celta de Vigo

Sevilla 3-2 Osasuna

Athletic Bilbaco 1-0 Villarreal

Espanyol 0-0 Atlético Madrid

Mallorca vs. Getafe

Real Madrid vs. Barcelona

Tabla de posiciones LaLiga

Así va la tabla de posiciones en España.

Real Madrid hoy

Futbolistas.

Thibaut Courtois

Thibaut Nicolas Marc Courtois​ es un futbolista belga que juega como portero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ Es internacional con la selección de fútbol de Bélgica.

Sergio Ramos

Sergio Ramos García, conocido como Sergio Ramos, es un futbolista español que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Formado en las categorías inferiores del Sevilla, debutó en Primera División con el equipo hispalense en 2004.​

Raphaël Varane

Raphaël Varane es un futbolista francés de ascendencia martinicana que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera Division de España. Formado en las categorías inferiores del Racing Club de Lens, debutó en 2010 con el equipo del Paso de Calais en la Ligue 1, con apenas 17 años.

Dani Carvajal

Daniel Carvajal Ramos es un futbolista español que juega como lateral derecho en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

Ferland Mendy

Ferland Mendy es un futbolista francés, de padres senegaleses, ​ que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​

Federico Valverde

Fede Valverde es un futbolista hispano-uruguayo que juega de centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es desde 2017 internacional absoluto con la selección uruguaya.

Casemiro

Carlos Casemiro​, conocido deportivamente como Casemiro, ​ es un futbolista hispano-brasileño que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es internacional con la selección brasileña, con la que conquistó la Copa América 2019.

Toni Kroos

Toni Kroos es un futbolista alemán que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ También es internacional con la selección de Alemania.

Isco

Isco Alarcón, es un futbolista español que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ También es internacional absoluto con la selección española.

Gareth Bale

Gareth Bale es un futbolista galés que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es sobrino del exfutbolista Chris Pike, uno de los máximos anotadores históricos del equipo de esa ciudad, el Cardiff City Football Club.​​

Karim Benzema

Karim Benzema es un futbolista francés de ascendencia argelina​​ que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

Barcelona hoy

Futbolistas.

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen es un futbolista alemán, juega como guardameta y su actual equipo es el F. C. Barcelona de la Primera División de España. También es internacional con la selección de fútbol de Alemania.

Gerard Piqué

Gerard Piqué Bernabéu es un futbolista español que juega como defensa central en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Fue internacional absoluto con España entre 2009 y 2018, totalizando 102 partidos y 5 goles, con la que se proclamó campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012.​

Nélson Semedo

Nélson Cabral Semedo es un futbolista portugués, de ascendencia caboverdiana.​ Juega como lateral derecho y su actual equipo es el F.C. Barcelona de la LaLiga de España.

Clément Lenglet

Clément Nicolas Laurent Lenglet es un futbolista francés. Juega como defensa central y su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.​Es internacional absoluto con la selección francesa desde 2019, después de haber jugado en todas las categorías inferiores de la mencionada selección.

Héctor Junior Firpo Adames

Héctor Firpo Adamés, más conocido como Junior Firpo, o Junior es un futbolista dominicano nacionalizado español, que juega como lateral izquierdo en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.

Sergio Busquets

Sergio Busquets Burgos es un futbolista español que juega como mediocentro en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España, del que es segundo capitán.​

Frenkie De Jong

Frenkie de Jong es un futbolista neerlandés. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.

Arthur Melo

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, más conocido como Arthur Melo, es un futbolista brasileño que juega como mediocampista organizador, su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Desde 2018 es internacional con la selección de Brasil.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección argentina, equipos de los que es capitán.​​

Martin Braithwaite

Martin Braithwaite es un futbolista danés que se desempeña como delantero en el Fútbol Club Barcelona de LaLiga Santander de España.​

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann es un futbolista francés que juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Además es internacional con la selección de fútbol de Francia. Comenzó su carrera profesional en la Real Sociedad en 2009, ascendiendo a Primera División un año más tarde.

Arturo Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo, conocido deportivamente como Arturo Vidal, es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto y actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona de Primera División de España.​

James Rodríguez

James Rodríguez​ es un futbolista colombiano nacionalizado español​ que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Además es internacional absoluto con la selección de fútbol de Colombia.

Resultados de los clásicos Real Madrid vs Barcelona

En desarrollo.

¿Cuándo juega Barcelona?

Hoy ante el Real Madrid.

¿A qué hora juega el Madrid hoy?

2.00 p.m. horario de Honduras.

Fútbol Club Barcelona

Partido por LaLiga de España.

Estadio Santiago Bernabéu

Lugar donde jugarán el clásico entre Real Madrid y Barcelona.

Himno del Barça

Tot el camp

És un clam

Som la gent blaugrana

Tant se val d’on venim

Si del sud o del nord

Ara estem d’acord

Estem d’acord

Una bandera ens agermana

Blaugrana al vent

Un crit valent

Tenim un nom el sap tothom

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Jugadors

Seguidors

Tots units fem força

Són molts anys plens d’afanys

Són molts gols que hem cridat

I s’ha demostrat s’ha demostrat

Que mai ningú no ens podrà tòrcer

Blaugrana al vent

Un crit valent

Tenim un nom el sap tothom

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Jugadores del Barcelona

Todos llegan en perfectas condiciones con excepción a los descartados Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Gerard Piqué se recuperó a tiempo.

Real Madrid vs Barcelona: Pronóstico

Las apuestas están muy divididas.

DirecTV Sports EN VIVO

Transmisión del juego entre Real Madrid y Barcelona.

Barcelona vs. Real Madrid: transmisión en Argentina

DirecTV Sports Argentina.

Deportes

Fútbol internacional.

Barcelona.vs Real Madrid

Clásico del fútbol español.

Barça hoy

Juega el club catalán.

Barça Madrid: dónde verlo

Fútbol español.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE

Duelo entre Barcelona y Real Madrid.

