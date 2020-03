► Con Messi, DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Barcelona: minuto a minuto 0-0 Clásico

Ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Barcelona vía DirecTV Go | El clásico de España paraliza al mundo del fútbol y el deporte en un vibrante duelo, el mas resonante de la fecha 26 de LaLiga Santander. El partido se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 3 p.m. (hora peruana). Podrás conocer todo sobre el minuto a minuto con Libero.pe.

PRIMER TIEMPO

1' El partido inicia: 2.00 p.m. (México); 3.00 p.m. (Perú y Colombia); 5.00 p.m. (Argentina); y 9.00 p.m. (España)

Formaciones confirmadas Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, Federico Valverde, Isco y Vinius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Arthur, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti.

Entrenador: Quique Setién

Real Madrid llega a la fecha 26 con la ilusión de recuperar puntos después de perder 1-0 en el encuentro anterior ante Levante. Además, los locales han ganado en 15 de los 25 partidos disputados hasta la fecha en LaLiga, con una racha de 46 tantos a favor y 17 en contra.

En el lado de los visitantes, Barcelona, con Lionel Messi a la cabeza, venció sus dos últimos partidos de la competición contra Eibar como local y Getafe en su campo, por 5-0 y 2-1 respectivamente, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el ante el Real Madrid.



Antes de este partido, el equipo de Setién había ganado en 17 de los 25 encuentros jugados en LaLiga esta temporada, con una cifra de 62 goles a favor y 29 en contra.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Real Madrid ha vencido ocho veces y ha empatado cuatro veces en 12 partidos jugados hasta ahora, unas cifras que hablan bastante bien de la escuadra de Zinedine Zidane cuando juega en su casa.



En tando, como visitante, Barcelona ha ganado cinco veces y ha sido derrotado en cuatro ocasiones en sus 12 encuentros disputados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención Real Madrid si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

¿Cómo fue el Real Madrid vs Barcelona en Santiago Bernabéu?

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Santiago Bernabeu, de hecho, los números muestran 11 victorias, 16 derrotas y siete empates a favor de Real Madrid. Asimismo, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio de Madrid, pues han ganado ya tres encuentros a domicilio. El último partido entre Madrid y Barcelona en esta competición se disputó en diciembre de 2019 y finalizó en tablas (0-0).

Tabla de posiciones LaLiga de España

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por dos puntos a favor de Barcelona. Real Madrid llega al encuentro con 53 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 55 puntos y ocupa el primer puesto en el campeonato.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Posibles alineaciones

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Benzema, Vinicius.

XI Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Umtiti, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi y Braithwaite.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Barcelona?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

Japón: WOWOW, DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App, SportsMax 2

España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 a.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV Go.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Barcelona | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?

En el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Santiago Bernabéu

Estadio del Real Madrid.

Historial Real Madrid-Barcelona

En total, el Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en 242 partidos de los cuales los merengues y blaugranas suman 95 triunfos cada uno y registran 52 empates. El Madrid cuenta con 402 goles a sus favor, mientras que el Barca tiene 395.

Competición PJ V. Madrid Empates V. Barca G. Madrid G. Barca LaLiga 179 72 35 72 286 288 Copa 35 12 8 15 65 67 Supercopa E. 14 8 2 4 30 18 Copa de LaLiga 6 0 4 2 8 13 Champions 8 3 3 2 13 10 Total 242 95 52 95 402 396

Goleadores históricos del Barça-Madrid

1. Lionel Messi: 26 goles

2. Alfredo Di Stéfano: 18 goles

3. Cristiano Ronaldo: 18 goles

4. Raúl González: 15 goles

5. Ferenc Puskás: 14 goles

6. César Rodríguez: 14 goles

7. Paco Gento: 14 goles

8. Carlos Alonso Santillana: 12 goles

9. Luis Suárez: 11 goles

10. José Samitier: 10 goles

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Barcelona, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿A qué hora juega Barcelona-Real Madrid hoy?

5.00 p.m. (horario de Argentina)

El Barcelona vs. Real Madrid se transmite a las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

2.00 p.m. hora de México.

5.00 p.m. hora de Santiago, Chile.

DirecTV, Mitele Plus, Sky Sports, beIN Sports, DAZN y Movistar Partidazo.

4.00 p.m. hora de La Paz, Bolivia.

2.00 p.m.

Himno del Barça

Tot el camp

És un clam

Som la gent blaugrana

Tant se val d’on venim

Si del sud o del nord

Ara estem d’acord

Estem d’acord

Una bandera ens agermana

Blaugrana al vent

Un crit valent

Tenim un nom el sap tothom

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Jugadors

Seguidors

Tots units fem força

Són molts anys plens d’afanys

Són molts gols que hem cridat

I s’ha demostrat s’ha demostrat

Que mai ningú no ens podrà tòrcer

Blaugrana al vent

Un crit valent

Tenim un nom el sap tothom

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Jugadores del Barcelona

Todos llegan en perfectas condiciones con excepción a los descartados Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Gerard Piqué se recuperó a tiempo.

Thibaut Courtois

Thibaut Nicolas Marc Courtois​ es un futbolista belga que juega como portero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ Es internacional con la selección de fútbol de Bélgica.

Sergio Ramos

Sergio Ramos García, conocido como Sergio Ramos, es un futbolista español que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Formado en las categorías inferiores del Sevilla, debutó en Primera División con el equipo hispalense en 2004.​

Raphaël Varane

Raphaël Varane es un futbolista francés de ascendencia martinicana que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera Division de España. Formado en las categorías inferiores del Racing Club de Lens, debutó en 2010 con el equipo del Paso de Calais en la Ligue 1, con apenas 17 años.

Dani Carvajal

Daniel Carvajal Ramos es un futbolista español que juega como lateral derecho en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

Ferland Mendy

Ferland Mendy es un futbolista francés, de padres senegaleses, ​ que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​

Federico Valverde

Fede Valverde es un futbolista hispano-uruguayo que juega de centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es desde 2017 internacional absoluto con la selección uruguaya.

Casemiro

Carlos Casemiro​, conocido deportivamente como Casemiro, ​ es un futbolista hispano-brasileño que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es internacional con la selección brasileña, con la que conquistó la Copa América 2019.

Toni Kroos

Toni Kroos es un futbolista alemán que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ También es internacional con la selección de Alemania.

Isco

Isco Alarcón, es un futbolista español que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ También es internacional absoluto con la selección española.

Gareth Bale

Gareth Bale es un futbolista galés que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es sobrino del exfutbolista Chris Pike, uno de los máximos anotadores históricos del equipo de esa ciudad, el Cardiff City Football Club.​​

Karim Benzema

Karim Benzema es un futbolista francés de ascendencia argelina​​ que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen es un futbolista alemán, juega como guardameta y su actual equipo es el F. C. Barcelona de la Primera División de España. También es internacional con la selección de fútbol de Alemania.

Gerard Piqué

Gerard Piqué Bernabéu es un futbolista español que juega como defensa central en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Fue internacional absoluto con España entre 2009 y 2018, totalizando 102 partidos y 5 goles, con la que se proclamó campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012.​

Nélson Semedo

Nélson Cabral Semedo es un futbolista portugués, de ascendencia caboverdiana.​ Juega como lateral derecho y su actual equipo es el F.C. Barcelona de la LaLiga de España.

Clément Lenglet

Clément Nicolas Laurent Lenglet es un futbolista francés. Juega como defensa central y su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.​Es internacional absoluto con la selección francesa desde 2019, después de haber jugado en todas las categorías inferiores de la mencionada selección.

Héctor Junior Firpo Adames

Héctor Firpo Adamés, más conocido como Junior Firpo, o Junior es un futbolista dominicano nacionalizado español, que juega como lateral izquierdo en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.

Sergio Busquets

Sergio Busquets Burgos es un futbolista español que juega como mediocentro en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España, del que es segundo capitán.​

Frenkie De Jong

Frenkie de Jong es un futbolista neerlandés. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.

Arthur Melo

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, más conocido como Arthur Melo, es un futbolista brasileño que juega como mediocampista organizador, su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Desde 2018 es internacional con la selección de Brasil.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección argentina, equipos de los que es capitán.​​

Martin Braithwaite

Martin Braithwaite es un futbolista danés que se desempeña como delantero en el Fútbol Club Barcelona de LaLiga Santander de España.​

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann es un futbolista francés que juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Además es internacional con la selección de fútbol de Francia. Comenzó su carrera profesional en la Real Sociedad en 2009, ascendiendo a Primera División un año más tarde.

Arturo Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo, conocido deportivamente como Arturo Vidal, es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto y actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona de Primera División de España.​

James Rodríguez

James Rodríguez​ es un futbolista colombiano nacionalizado español​ que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Además es internacional absoluto con la selección de fútbol de Colombia.

