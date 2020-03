Barcelona ganó 1-0 a la Real Sociedad gracias a un gol de Messi

Un triunfo sufrido es el que acaba de conseguir el Barcelona de Setién. Los azulgranas no mostraron su mejor versión ante sus hinchas, pero en el segundo tiempo, una mano tras revisión del VAR, permitió que Messi anote el único tanto del triunfo.

Los locales salieron con todo a hacer respetar la casa, pero rápidamente se encontró con una Real Sociedad que se plantó bien en el campo de juego y que no se metió atrás. A través de Odegaard, la visita tuvo sus chances de ponerse arriba.

Sin embargo, sus compañeros en el ataque no estaban finos; mientras que Lionel Messi trataba de juntarse con Griezmann y Braithwaite. Si bien generaron una que otra llegada, el primer tiempo acabó sin goles en el Camp Nou.

Ya en la parte complementaria, Setién hizo cambios para conseguir mayor posesión del balón y así, ganar el mediocampo, que era en donde se disputaba más el partido.

En una llega del Barcelona, el defensor Le Normand fue a cabecear, pero llegó a tocar el balón con la mano. Tras el aviso por parte de los hombres del VAR, el árbitro revisó la jugada y decidió cobrar penal para los azulgranas.

El encargado fue Lionel Messi, quien agarró el balón y sin titubear puso el único tanto del partido que sirvió para que el Barcelona sume tres puntos importantes que lo colocan en la cima de la Liga Santander.

Cabe mencionar que en la última jugada, Jordi Alba culminó un gran contragolpe culé, pero su tanto fue anulado por posición adelantada.

SEGUNDO TIEMPO

90' + 5 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Ansu Fati habilitó a Jordi Alba para que anote el segundo y sentencie el triunfo del local sobre la Real Sociedad.

90' + 3 Messi se animó en la personal, pero fue correctamente controlado.

90' Vamos a jugar cinco minutos más.

90' Centro rasante por la izquierda y Portu casi convierte el primero.

87' Se va Braithwaite y entró Junior Firpo en el Barcelona.

85' Cambio en Barcelona, entra al campo Ansu Fati sustituyendo a Antoine Griezmann.

82' Cambio en Real Sociedad, entra al campo Willian José sustituyendo a Alexander Isak.

81' ¡Gooooool! Barcelona 1, Real Sociedad 0. Lionel Messi (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.

78' Buen contragolpe de la Sociedad. Monreal casi marca el primero. Su remate cruzado se fue desviado.

76' Tiro libre para el Barcelona. Lo ejecutó Messi y luego Vidal intentó.

75' Buen pase para Isak. El delantero sacó el remate que se fue desviado.

73' Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área.

70' Salió Llorente y entró Zubeldía en la Real Sociedad.

70' Falta en ataque de Braithwaite y hay tiro libre en salida para la visita.

65' Messi armó una gran jugada y cuando parecía que Alba pateaba el arco, quiso centrar para Rakitic. El croata no pudo llegar.

64' Nuevamente el balón se va al córner.

64' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Gran remate de Rakitic que el arquero la manda al tiro de esquina.

61' Piqué se luce en el fondo y apaga el incendio.

61' Tiro de esquina para la visita. Podría llegar el primero del partido.

59' Buena llegada del Barcelona y el rebote le quedó a Messi que la tiro por encima del arco.

57' Salió Barrenetxea y entró Oyarzabal en la Real Sociedad.

57' Remate desviado de Barrenetxea en la visita.

57' El remate de Messi no lleva peligro y todo sigue igual en el Camp Nou.

56' Falta de Merino. Hay tiro libre para el Barcelona.

54' Buena llegada de la Real Sociedad. Isak soltó para Odegaard, que no le pegó bien al balón. Se salvó el Barcelona.

53' Gran jugada de Messi y el balón pasa cerca del ángulo superior derecho.

52' Pase filtrado de De Jong que no logra llegar Semedo.

51' Setién conversa con su asistente. Parece que se viene una variante.

46' Remate fallado por Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Alexander Isak.

45' Arrancó la parte complementaria.

ENTRETIEMPO

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

44' Tiro de esquina para el Real Sociedad, pero salvó Piqué.

43' Falta a favor de la visita. Sin embargo, el balón parado no generó daño en el área chica del Barcelona.

40' Messi tuvo el primero en sus pies, pero el balón se fue desviado.

38' Desborde de Braithwaite que nadie llega a conectar porque salió bien el arquero Remiro.

37' El Barcelona intenta, pero hasta el momento no son profundos sus ataques.

33' De Jong se fue al ataque, pero el balón le pegó en la mano.

32' ¡UFFFFFFFFFFFF! Gran pase para Portu, pero Ter Stegen salió con lo justo y apagó el incendio.

30' Cabezazo de Braithwaite que se va desviado.

29' ¡UFFFFFFFFFFFF! Messi casi marca el primero tras quitar un balón en ataque. Tiro de esquina.

28' Ahora probó Rakitic para el Barcelona. Sin problemas en el fondo.

26' Remate de Isak que se va desviado. Se salvó el Barcelona.

25' Semedo quería desdoblar por la derecha, pero fue correctamente cerrado. Seguimos sin goles en el Camp Nou.

20' Triangula con tranquilidad el balón el equipo de la Sociedad.

17' Hay problemas en salida para la visita.

16' Amarilla para Lenglet por una fuerte entrada.

16' Gol anulado de Braithwaite. El danés definió bien, pero todo estaba invalidado por posición adelantada.

13' Por ahora un partido parejo es el que se desarrolla en el Camp Nou.

9' ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Martin Braithwaite casi marca el primero. El arquero le dijo que no.

8' No se mete atrás la visita y sale a buscar el partido.

6' Pase de De Jong buscando a Griezmann, pero el arquero se quedó con el balón.

3' Buena llegada de Odegaard que se va desviado. La tuvo la visita.

1' Error en el pase de Ter Stegen, pero la defensa resuelve sin problemas.

1' Arrancó el partido en el Camp Nou.

En breve comienza el encuentro.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong, Messi, Griezmann y Braithwaite.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal; Portu, Odegaard, Guevara, Merino y Barrenetxea; Isak.

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Barcelona vs Real Sociedad gracias a la señal de ESPN. En el streaming minuto a minuto encontrarás: alineaciones confirmadas, posible gol de Lionel Messi, hora del partido de Barcelona hoy, canal para ver fútbol español y más.

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró este viernes que la relación del cuerpo técnico con el vestuario es "extraordinaria", tras las informaciones que la ponían en entredicho después de la derrota contra el Real Madrid 2-0 el domingo pasado en Liga.

"No tenemos ningún problema con el vestuario, estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado", afirmó Setién en rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra la Real Sociedad.

"Pensaba que iba a ser más difícil, esto es una balsa de aceite, los jugadores están aceptando todo con una actitud extraordinaria", añadió el técnico del Barcelona, insistiendo en que "la realidad es que tenemos una relación con el equipo con el equipo, con el vestuario, extraordinaria".

Setién se expresó de esta manera tras las informaciones de prensa sobre un supuesto deterioro de la relación entre el cuerpo técnico y el vestuario tras la derrota en el clásico liguero y las imágenes de su segundo, Éder Sarabia, gesticulando y gritando a los jugadores.

"Lo único que ha hecho mal son las formas en que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan", afirmó Setién, que junto a Sarabia ha pedido disculpas a los jugadores.

"Es muy normal gritar en el campo, es normal advertir a los jugadores, transmitir, demostrar tu carácter de esta manera, esto a mi me encanta y no me preocupa, a mi lo que me preocupa siempre son las formas", explicó el estratega del Barcelona.

"Cuando hemos pedido disculpas es porque hay una serie de palabras que yo entiendo que no se deben utilizar cuando representas a un club como este", añadió.

Respecto al encuentro contra la Real Sociedad, Setién afirmó estar "bastante tranquilo porque sé que vamos a afrontar el partido habiendo superado el partido (contra el Real Madrid) del otro día".

"Estamos en una buena línea", dijo Setién, quitando hierro al hecho de estar segundos en la Liga por detrás del Real Madrid. "Estamos a un punto del líder y sabemos que vamos a estar ahí", afirmó.

Setién rechazó que el equipo no tenga margen de error a falta de 12 jornadas para el final de la temporada, recordando que "eso pensábamos del Madrid antes de jugar el clásico, no hay nada definitivo hasta que las matemáticas lo digan".

"Entiendo que es muy difícil que los dos equipos ganemos todo hasta el final porque la Liga está muy complicada y cuesta mucho ganar", dijo Setién.

"Estamos bien, estamos motivados para mantener el ritmo de tratar de ganarlo todo", aseguró el técnico azulgrana.

Setién también negó estar preocupado por la falta de gol de Leo Messi, que sólo ha marcado en uno de los últimos seis partidos de Liga.

"No me preocupa", dijo el técnico azulgrana, recordando que "la realidad es que ocasiones está teniendo y esto es lo importante, que se generen ocasiones porque Leo lleva 14 años metiendo goles que ahora en un periodo concreto no lo haga, no tiene mayor importancia, aunque está claro que si mete nos va ayudar a ganar partidos".

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Rakitic; Braithwaite o Arturo Vidal, Messi y Griezmann.



Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Llorente, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Odegaard, Merino; Oyarzabal, Januzaj e Isak o Willian José.

