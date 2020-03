► Ver DirecTV EN VIVO GRATIS, Real Madrid vs Betis PT 0-0 por LaLiga

Ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Betis vía Mitele Plus, Sky Sports y Movistar Partidazo | este domingo 8 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 27 de LaLiga Santander ONLINE desde el Benito Villamarín. El encuentro también será transmitido por Directv Go, Directv Play y Movistar+. Además, sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs Betis vía DirecTV, Mitele Plus y Sky Sports

Sigue en directo todas las incidencias del partido Real Madrid vs Betis.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

15': ¡Ufffff casi llega el tanto de Vinicius! el brasileño sacó un remate al primer palo que despeja el arquero Joel Robles.

7': Benzema cae dentro del área tras un forcejeo con Sidnei, pero el juez no cobra ninguna falta.

4': Madrid debe ganar para recuperar el liderato de la Liga 1. Barcelona salió vencedor ayer.

1': Inició el partido en el Benito Villamarín.

Formaciones confirmadas Real Madrid vs Betis

Real Madrid:

Betis:

Real Madrid vs Betis

El árbitro del encuentro será José Luis Gonzáles González. La obligación del Real Madrid es sumar los tres puntos, para así respaldar lo hecho en el Clásico ante el Barcelona, encuentro que terminó ganando por 2-0 en casa. Vinicius Jr y Mariano se encargaron de anotar los goles, en la recta final del partido. Todavía no convencen en lo futbolístico.





La poca claridad en lo colectivo hace que los hinchas tengan dudas respecto al resultado que puedan conseguir los de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, este fin de semana. Y es que, el último antecedente como visitantes les trae un mal y amargo recuerdo: cayeron 1-0 ante Levante, en un juego en el que dominaron y generaron ocasiones, pero les faltó precisión.

En tanto, Real Betis no atraviesa la mejor de sus campañas y está sumido en una larga racha negativa, que asciende a 7 duelos sin conocer la victoria, los últimos 6 por LaLiga Santander, la última ante Valencia (2-1). El déficit es complicado de revertir, pero tienen un punto a favor: siempre anotaron cuando jugaron en casa (13 juegos en la presente campaña).

Nabil Fekir es la principal referente de gol, aunque Loren Morón y el veterano Joaquín (9 y 8 tantos respectivamente) cumplen una campaña más que destacada. Lo contrario sucede en el Real Madrid, que solo tiene a Karim Benzema (13) como goleador y lo sigue Sergio Ramos (5), pero con una función distinta. Normalmente estos los duelos directos prometen goles.

Formaciones probables Real Madrid vs Betis?

XI Real Betis: Joel; Mandi, Bartra, Sidnei; Emerson, Álex Moreno, Carvalho, Guardado; Canales, Fekir y Loren.

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Vinicius y Benzema.

Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Betis | Guía TV HD

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV Go.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

Sky Sports

Canal de México que transmitirá el partido del Real Madrid vs Betis.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs Betis | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Mitele Plus Fútbol Total

Contenido exclusivo.

1) LaLiga Santander

2) LaLiga Smartbank

3) UEFA Champions League

4) UEFA Europa League

5) UEFA Supercopa

6) Mitele Plus básico *

(*) Valorado en 3 euros al mes de manera independiente.

Próximos partidos del Real Madrid

Domingo 8 de marzo: Betis vs. Real Madrid

Viernes 13 de marzo: Real Madrid vs. Eibar

Martes 15 de marzo: Manchester City vs. Real Madrid

Liga Santander 2019 20 resultados y clasificación

Alavés 1-1 Valencia

Eibar 1-2 Mallorca

Atlético Madrid 2-2 Sevilla

Barcelona 1-0 Real Sociedad

Getafe 0-0 Celta de Vigo

Osasuna 1-0 RCD Espanyol

Real Valladolid 1-4 Athletic Bilbao

Levante vs Granada

Villareal vs Leganés

Betis vs Real Madrid

Fecha 27 de LaLiga Santander

En directo.

Liga Santander - Tabla de posiciones

¿Dónde juegan Real Madrid vs Betis?

En el Benito Villamarín.

Benito Villamarín





Real Madrid hoy

Futbolistas.

Thibaut Courtois

Thibaut Nicolas Marc Courtois​ es un futbolista belga que juega como portero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ Es internacional con la selección de fútbol de Bélgica.

Sergio Ramos

Sergio Ramos García, conocido como Sergio Ramos, es un futbolista español que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Formado en las categorías inferiores del Sevilla, debutó en Primera División con el equipo hispalense en 2004.​

Raphaël Varane

Raphaël Varane es un futbolista francés de ascendencia martinicana que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera Division de España. Formado en las categorías inferiores del Racing Club de Lens, debutó en 2010 con el equipo del Paso de Calais en la Ligue 1, con apenas 17 años.

Dani Carvajal

Daniel Carvajal Ramos es un futbolista español que juega como lateral derecho en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

Ferland Mendy

Ferland Mendy es un futbolista francés, de padres senegaleses, ​ que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​

Federico Valverde

Fede Valverde es un futbolista hispano-uruguayo que juega de centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es desde 2017 internacional absoluto con la selección uruguaya.

Casemiro

Carlos Casemiro​, conocido deportivamente como Casemiro, ​ es un futbolista hispano-brasileño que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es internacional con la selección brasileña, con la que conquistó la Copa América 2019.

Toni Kroos

Toni Kroos es un futbolista alemán que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ También es internacional con la selección de Alemania.

Isco

Isco Alarcón, es un futbolista español que juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.​ También es internacional absoluto con la selección española.

Gareth Bale

Gareth Bale es un futbolista galés que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es sobrino del exfutbolista Chris Pike, uno de los máximos anotadores históricos del equipo de esa ciudad, el Cardiff City Football Club.​​

Karim Benzema

Karim Benzema es un futbolista francés de ascendencia argelina​​ que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

