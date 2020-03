Los hijos de Lorenzo Sanz tras su muerte: "No se merecía este final"

Tras hacerse oficial la partida de Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, culpa del coronavirus. Muchos hinchas del cuadro merengue han expresado sus condolencias a la familia madridista. Pero, sobretodo los mensajes más profundos llegaron de sus hijos, Lorenzo y Fernando Sanz.

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

El mayor de los hermanos, y con el mismo nombre que su padre, fue quien a través de Twitter anunció la triste noticia. “Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo”, expresó Lorenzo, ex basquetbolista.

Por su lado, Fernando, el menor de los tres hermanos, también expresó su sentir. “Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran padre t un gran abuelo. Una persona única, que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia. Papá, te quiero y sé que siempre seguirás cuidando de nosotros”, fueron las profundas palabras del ex Málaga.

Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran padre y un gran abuelo, una persona única, hecha así misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia, papa te quiero y se que siempre seguirás cuidando de nosotros pic.twitter.com/MpEsDbDUsG — Fernando Sanz 19 (@FernandoSanzD19) March 21, 2020

De momento, Francisco, el segundo hijo del ex presidente madridista, no se ha pronunciado en redes. Sin embargo, el mundo del fútbol se ha puesto de luto tras esta sensible noticia, en la que el coronavirus se ha cobrado una nueva víctima.

Otro personaje del medio deportivo, que se unió a las palabras hacia Lorenzo Sanz, fue el estadístico de fútbol Mister Chip. Quien desde su cuenta de Twitter respondió a uno de los mensajes de sus hijos. "Lo siento muchísimo. Siempre le recordaremos. Abrazo fuerte", expresó.

Lo siento muchísimo. Siempre le recordaremos. Abrazo fuerte. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 21, 2020

¿Quién fue Lorenzo Sanz?

Fue un empresario, que también ejerció cargo como presidente del Real Madrid desde el año 1995 hasta el 2000. Estando al mando del cuadro merengue, este obtuvo una Liga Española (1996/97), una Supercopa de España (1997/98), dos Champions League (1997/98 y 1999/2000) y un Mundial de Clubes (1998/99).