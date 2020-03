Dembélé es baja definitiva en Barcelona para lo que resta de temporada

A pesar que LaLiga está suspendida indefinidamente debido al avance del coronavirus en España, el técnico Quique Setién tomó la drástica decisión de no contar más con el francés Ousmane Dembélé ni en la Champions League ni en el torneo local. Es decir, a ‘Mosquito’ se le acabó la temporada.

Básicamente la medida del Barcelona es que, en algunos casos, no usará lo que resta de temporada a los jugadores que han sufrido lesiones, salvo a Luis Suárez, pues creen que un goleadores de su categoría no se pueden dar el lujo de dejarlo afuera, mientras que lo seguro con Dembélé es que no jugará más para no arriesgarlo.

Como se sabe, Dembélé se lesionó la primera semana de febrero, justo cuando estaba a punto de reaparecer en el equipo de Barcelona. El francés sufrió una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha. El parte médico hablaba de un tiempo de baja de seis meses.

Lo que busca Barcelona es no apresurar a Dembélé y que tenga una recuperación sin mayores exigencias. Además, plantearán la idea de que no tenga vacaciones y más bien, tenga una pretemporada previa a reincorporarse al equipo para la temporada 2020-2021.

¿Qué pasará con el futuro de Dembélé? Más allá de las innumerables lesiones que ha sufrido desde su llegada a Barcelona, el club catalán no busca desprenderse del jugador francés, eso sí, de llegar alguna oferta no lo descartará y tomarán la mejor decisión.

Por ahora, se cree que es mejor apostar por la continuidad de Dembélé, pues de poner en el mercado, supondrá una ausencia considerable en un momento en que luchan por el título de LaLiga y también por conseguir la Champions League.