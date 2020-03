Federación Española de Fútbol: "La prioridad es acabar la temporada, que lo ganado o perdido sea en el campo"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, brindó una conferencia de prensa para hablar sobre la situación de LaLiga Santander y los torneos en España, los cuales se han visto paralizados por el fuerte brote de coronavirus allá. En ese contexto, anunció medidas para ayudar a los clubes y detalló que el gran objetivo es finalizar la temporada cuando ya se haya superado la crisis sanitaria.



"Junto a LaLiga se sacó un comunicado y no nos fijamos una fecha para la vuelta del fútbol. Hemos abogado porque una temporada debe de acabar, pero hay reflexiones que apuntan a no fastidiar dos temporadas. La prioridad es terminar esta temporada. No se debe descender directamente y que los equipos suban por derecho", aseguró al inicio.

Tras ello, el titular del máximo ente de fútbol español agregó que el gran objetivo es salvar la temporada y que podrían contemplar reducir el calendario, pero para ello deberán llegar a un acuerdo. Detalló que le gustaría jugar en Mayo, pero no lo ve como un escenario realista.

"Ojalá me equivoque y se pueda jugar a primeros de mayo. No creo que sea posible, pero me encantaría reconocer que me he equivocado.



Habrá que ir más lejos en el calendario. El objetivo es salvar esta temporada. Esa es nuestra idea. Lo que ganen o pierdan los equipos, que lo hagan en el terreno de juego. También en fútbol territorial y en categorías inferiores. Los árbitros también están ahí y están al lado del fútbol. ¿Reducir el calendario? Nosotros ya hemos reducido el calendario con la Copa. Hay que ponerse de acuerdo entre la UEFA, FIFA y demás Confederaciones", enfatizó.



MEDIDAS DE APOYO A LOS CLUBES



Luego de ello, Rubiales manifestó que existe la posibilidad de una financiación de 500 millones de euros para los clubes de Primera y Segunda que puedan tener problemas ante la crisis del coronavirus.



"Va a haber clubes que no reciban el cien por cien del dinero de la televisión, por eso hemos trabajado en una línea de al menos 500 millones euros para los que puedan tener dificultades y financiar el pago aplazado en los 4, 5 o 6 años próximos", manifestó.



Además, también indicó que el hotel de la Selección Española está a la disposición del Gobierno para ser utilizado como un hospital y para los usos sanitarios que consideren adecuados.



"El fútbol está suspendido y estamos pendientes de las informaciones sanitarias. Nuestra preocupación es España y en qué podemos ayudar. El hotel de la selección está a disposición como hospital, para los sanitarios, para lo que necesiten. Nuestros psicólogos y fisioterapeutas también están a disposición de los sanitarios que están viviendo una situación inhumana", sentenció.

Balance del coronavirus en España

Hasta hoy miércoles 25 de marzo, se han registrado 3.445 muertos y más de 47.600 casos positivos por COVID-19. Además, 5.367 pacientes se han recuperado, según los datos del Ministerio de Sanidad de España, cuyo estado de alarma fue prorrogado hasta el 11 de abril.