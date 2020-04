Vicente del Bosque duro con Neymar: "No es un buen ejemplo"

El ex entrenador de la selección de España, Vicente de Bosque, se manifestó acerca de Neymar, actual jugador del Paris Saint-Germain, a quien calificó de un buenísimo jugador, sin embargo, criticó su comportamiento dentro del terreno de juego así como fuera de ella.

"Es un chico dificilísimo. Para mí no es un buen ejemplo. Y que conste que para mí es buenísimo como jugador. Si me pides que te diga los cinco mejores del mundo, él sale seguro en mi lista. Pero en el campo intenta engañar, finge mucho. Y además, cómo se fue del Barcelona", declaró el campeón del Mundo con la 'Furia Roja' en Sudáfrica 2010.

Fue consultado acerca del pedido de sus compañeros para que Neymar pueda regresar a Barcelona. Del Bosque recomendó a los directivos 'blaugranas' no hacer caso a lo que digan los jugadores puesto que para eso existen los directores deportivos y secretarios técnicos.

"Pero son los clubs los que deben decidir a quién fichan y a quién no. No se debe hacer caso a lo que digan los jugadores, para eso ya hay directores deportivos y secretarios técnicos. Es muy difícil que un futbolista hable mal de otro futbolista que ha sido su compañero. No recuerdo casi ninguno que lo haya hecho", agregó en entrevista para Mundo Deportivo.

Vicente del Bosque reveló como lleva el confinamiento por el coronavirus

Vicente del Bosque, ex entrenador del Real Madrid, exclamó que lleva de "buen grado" la situación que acoge España por la pandemia del coronavirus. El 'Bigotón' refirió que es muy casero y que sus actividades la ha podido organizar sin ningún problema.

"De buen grado, es lo que toca. Soy bastante casero y ya tenía mi actividad muy organizada. Al estar jubilado no tenía ninguna responsabilidad diaria salvo la de hacer de chófer y llevar a mi hijo Álvaro a su trabajo en Ilunion", conjeturó.

"Luego me dedicaba a quedar con amigos, a ir a dar charlas, a participar en actos en que se requería mi presencia y ya sabéis que a mí me cuesta decir que no... Pero ahora toca estar confinados porque, tal como dicen las autoridades, es lo mejor para frenar esta pandemia y estamos muy convencidos de que hay que hacerlo", concluyó.