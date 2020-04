Presidente de Inter: "Messi no es un sueño prohibido en absoluto"

El futuro de Lionel Messi es incierto en Barcelona y eso aprovecha muy bien el Inter de Milán que ya planea fichar a la estrella argentina en el próximo mercado de traspasos. La directiva del club italiano ve factible la llegada de la Pulga, pues aprovecharán que la relación del futbolista con la directiva azulgrana está rota.

"Creo que Messi no es un sueño prohibido en absoluto Tal vez ni siquiera lo era antes de esta desgracia. Está en la recta final de su contrato y, sin duda, sería un esfuerzo tremendo traerlo aquí. El contexto actual que estamos pasando no sé si cambia algo para positivo o negativo pero creo que veremos cosas extrañas a final de año", comentó Moratti, presidente del Inter de Milán, a Radio Rai.

Incluso, el presidente del Inter de Milán se animó a hablar de Lautaro Martínez que podría entrar a la operación por el 10 del Barcelona. "Es un buen chico que se preocupa por su carrera. Pero vamos a ver si es parte de una operación para que lleguen jugadores más importantes como Leo Messi".

Si bien es cierto, Barcelona quiere incorporar a Lautaro en el próximo mercado de pases, también es verdad que por nada del mundo dejará salir del club a su máxima figura. Sin embargo, en los últimos días, la 'Pulga' ha evidenciado que su relación con el club no es la misma de hace algunos años atrás.

Sobre el fichaje de Lautaro, la prensa internacional indica que Barcelona habría ofrecido al Inter de Milán aproximadamente cerca de 10 millones por el pase del argentino. Por ahora no ha obtenido una respuesta positiva, pero bien podrían sentarse a firmar a final de temporada.

Además, de no llegar a un acuerdo por Lautaro, se sabe que Messi podría influenciar en la directiva para que Barcelona tenga prioridad en fichar a Neymar, su socio ideal en los últimos años, que desde su salida al PSG no ha encontrado otro igual, incluso con Griezmann aún no forman una dupla perfecta.