Presidente de LaLiga Santander definió fecha de regreso tras la crisis por el coronavirus

España, al igual que Italia, se ha convertido en uno de los focos infecciosos más contaminados por el coronavirus el cual ha cobrado miles de víctimas fatales desde su aparición. Por ello, LaLiga Santander se vio obligada a detener sus acciones como medida preventiva contra esta pandemia.

Por ello, este martes el presidente de LaLiga, Javier Tebas afirmó trabajar en el esperado regreso del torneo teniendo las fechas definidas para el mismo. El principal directivo afirmó que tiene pactado volver a jugar a finales de mayo o inicios de junio dependiendo de cómo se supere la crisis por el COVID-19.

“Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 29 mayo de LaLiga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio. Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para LaLiga”, expresó Tebas.

Asimismo, el directivo aclaró que no se le pasa por la cabeza la posibilidad de cancelar la temporada y que se volverá a jugar sí o sí: “Esto es algo que solo me aparece cuando duermo, en forma de pesadilla. Cuando estoy despierto, nunca se me pasa por la mente. En el deporte, ni en España ni en Europa se pensó esta hipótesis porque hay semanas antes de que pueda suceder. Solo lo pensaremos cuando ya no podamos jugar”.

El mandamás de LaLiga Santander también exhortó a los clubes a extender los contratos de sus jugadores que vencen a finales de junio: “Será necesario modificar los contratos de los jugadores que vencen el 30 de junio, así como los diversos acuerdos de préstamo. No es simple, pero no tan complicado. Creo que los jugadores estarán de acuerdo y que las diferentes ligas encontrarán una solución que cumpla con las regulaciones generales”.

Como se recuerda, cuando el torneo de primera división de España paró por el coronavirus, Barcelona de Lionel Messi se ubicaba en la cima de la tabla de posiciones con 58 puntos, solo dos unidades por encima de Real Madrid con 56.