Hugo Gatti: "Me quedan por ver muchos triunfos de mi amado Real Madrid"

España ha sido una de la naciones más golpeadas por el coronavirus en toda Europa sumando a diario miles de nuevos infectados y otros cientos de víctimas fatales. Esto no dejó afuera a los ex y actuales futbolistas quienes también fueron contagiados por este brote.

Por ejemplo, Hugo Gatti, legendario portero argentino con pasado en el Real Madrid, fue hospitalizado la semana pasada al presentar síntomas del temible COVID-19. Por suerte, este miércoles, el hoy comentarista del ‘Chiringuito de Jugones’ fue dado de alta tras superar la enfermedad.

El argentino conversó con As de España y afirmó haber tenido suerte tras vencer al coronavirus: “El tema era serio, aunque tengo que decir que yo apenas he sufrido porque el coronavirus no me atacó de mala manera como por desgracia le está ocurriendo a otra gente, y sobre todo en Madrid donde está castigando muy fuerte”.

Por otro lado, Gatti reconoció que en ningún momento presentó síntomas, pero por suerte logró hacerse la prueba que arrojó el resultado positivo: “Yo tengo de siempre una especie de tos nerviosa, pero que no tiene que ver con mi estado de salud. Fiebre no tuve en ningún momento ni dolor de cabeza. Los médicos me diagnosticaron que tenía una leve neumonía en el pulmón, lo que demuestra que el coronavirus me estaba afectando sin yo darme cuenta. La suerte es que yo nunca fumé y tenía los pulmones fuertes y limpios”.

El portero con pasado en Real Madrid y Boca Juniors también agradeció al presidente del cuadro merengue, Florentino Pérez, de quien dijo que estuvo atento a su estado de salud mientras estuvo hospitalizado: “Tengo que dar las gracias a los doctores y auxiliares, que me han tratado de maravilla en estas tres semanas. También el Real Madrid y a Florentino, que han estado pendiente de mí en todo momento”.

Para finalizar, Gatti agregó que aún tiene fuerza para ver a su querido Real Madrid: “Cuando acabe el estado de alarma cogeré un vuelo con mi mujer y regresaremos a nuestra casa en Argentina. El susto ya ha pasado. Me quedan por ver muchos triunfos de mi amado Real Madrid”.