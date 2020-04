Real Madrid: conoce cuánto ganarán al mes las principales figuras tras reducción del 12% de sueldo

Real Madrid también toma varias medidas para contrarrestar la crisis del coronavirus y entre ellas una reducción salarial de los jugadores, que un primer momento se pactó será de un 12%. ¿Cuánto ganarán las principales estrellas del conjunto “merengue” con el descuento?

En la actual plantilla “merengue”, Eden Hazard y Gareth Bale son los que mayor salario perciben. Según cifras que se manejan en España, ambos jugadores perciben US$ 1.2 millones, pero en abril se les depositará un millón. Esta medida prolongarse en caso continúe la recesión mundial a causa del COVID-19.

Otros de los jugadores que más dinero pierden con esta decisión de los directivos es Sergio Ramos, capitán del elenco blanco, que de un millón al mes, pasará a recibir alrededor de 900 mil.

En el cuarto lugar de la lista aparece Toni Kroos, quien en un primer momento había manifestado su desacuerdo con las medidas de la mayoría de equipos a nivel mundial sobre reducir salarios. El alemán gana ahora 875 mil de dólares, cuando antes recibía alrededor de 975 mil.

Eso sí, cabe señalar que el Real Madrid puso otra condición en este acuerdo. Si la temporada no se reanuda, la reducción de sueldos será del 20%.

El TOP 10 de nuevos salarios mensuales en el Real Madrid

Eden Hazard US$ 1.2 millones US$ 1 millón

Gareth Bale US$ 1.2 millones US$ 1 millón

Sergio Ramos US$ 1 millón US$ 900 mil

Toni Kroos US$ 975 mil US$ 875 mil

Luka Modric US$ 875 mil US$ 783 mil

Karim Benzema US$ 792 mil US$ 708 mil

James Rodríguez US$ 725 mil US$ 650 mil

Thibaut Courtois US$ 708 mil US$ 633 mil

Vinicius Junior US$ 666 mil US$ 600 mil

Isco US$ 583 mil US$ 525 mil

EL DATO

Real Madrid marchaba segundo en La Liga con 56 unidades, luego de disputar 27 fechas.