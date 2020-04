Crisis en el Barcelona: Se detectan pagos con sobreprecio en la directiva

El Barcelona no solo atraviesa la crisis económica del coronavirus. Los culés también atraviesan el duro momento de la auditoría en la que se analizará si se contrató o no a la empresa ‘l3 Ventures’, que se dedica a servicios de comunicación digital, para atacar a futbolistas mediante las redes sociales. Recientemente, ha salido evidencia de que esto podría ser cierto.

Hace poco se reveló que el cuadro catalán tenía un arreglo con dicha empresa para encargarse de desprestigiar jugadores de manera virtual. Sin embargo, ante tal hecho salió Josep María Bartomeu para negarlo rotundamente. “Quiero que quede claro de cara al socio, que nadie tenga dudas de que el Barcelona nunca ha contratado a ninguna empresa para desprestigiar a ningún jugador, ex jugador, político, presidente o ex presidente”, señaló el presidente blaugrana.

No obstante, según el medio ‘Sport’, en el Barcelona habrían sobrepagos hacia ‘l3 Ventures’, pues para el trabajo que hace la empresa uruguaya el precio normalmente es de 120 mil euros o 150 mil como máximo, pero el cuadro catalán desembolsó 980 mil euros.

Además, esta suma de dinero no fue directa, sino que se hizo en varias cuotas y todas por menos de 200 mil euros, pues por debajo de esa cantidad no se realiza la aprobación de comisión de control.

Por ese motivo, el ex vicepresidente del Barcelona, Emili Rousaud se expresó acerca del tema. “Sinceramente, creo que en este caso, alguien ha metido la mano en la caja. No sé a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro”, señaló.

“No tengo idea de quién ha podido ser, pero tengo la idea de que sí. Cuando pagas un millón de euros por algo que vale 100,000 es un asunto sucio”, finalizó.