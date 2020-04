Zinedine Zidane tiene el plan perfecto para mantener muchos años a Federico Valverde

No es un secreto que a sus cortos 21 años es una de las figuras del Real Madrid y que se agotarán todas las instancias para que pueda quedarse en el club. Federico Valverde es pieza clave para Zinedine Zidane quien ya tiene listo una solución para tenerlo mucho tiempo.

Los medios españoles aseguran que el técnico francés ya hizo una solicitud con la dirigencia para que el uruguayo tenga un aumento significado del sueldo para que pueda mantener un mayor tiempo ante ofertas que ya empezaron a llegar.

Zinedine Zidane desde su regreso al banco de Real Madrid, le aseguró "no estás a prueba. Me gusta el jugador que eres" y eso se ha demostrado con la cantidad de minutos que le otorgó en el once inicial.

Por eso mismo es que el entrenador quiere seguir contando con el uruguayo en el mediocampo, pero hay un detalle que lo hace dudar y ese es que el volante celeste es el jugador que menos gana en el plantel.

En la actualidad Federico Valverde percibe una cantidad de dos millones anuales, por ello ya se indicó que ni bien el club tenga mayores ingresos sea uno de los primeros que se aumente el sueldo.

EL DATO

Federico Valverde llegó a Real Madrid luego de un seguimiento cuando militaba en Peñarol.