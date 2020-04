Eden Hazard: "No tengo miedo de coger el coronavirus, me curaría"

El fútbol se encuentra paralizado en casi todo el planeta, por lo que estrellas mundiales se encuentran pasando el aislamiento junto a sus familias. Este es el caso de Eden Hazard, el belga que milita en el Real Madrid brindó una entrevista a un medio de su país de origen, en la que relata cómo se vive todo desde la capital española.

A través de una video llamada, como se vienen realizando las entrevistas hoy en día, el delantero madridista comentó el duro momento que se vive en España. “Por lo que vemos aquí en Madrid, en las noticias no es algo terrible. Pero bueno, nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante. Además, los niños siguen en el colegio por internet, no nos podemos quejar”, señaló el ex Chelsea.

Además, comentó también las enseñanzas con el balón que les brinda a sus cuatro hijos. “No puedo enseñarles mucho, porque como quien dice voy con una pierna y media, pero trato de que mejoren de todos modos un poco la técnica”, añadió el atacante.

Una de las cosas más firmes que mencionó Hazard fue la seguridad que tienen ante el COVID-19. “No tengo miedo de coger el coronavirus, sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil y es peor para ellos. Pero bueno, no me da miedo porque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa”, expresó.

¿Cómo va el tema del sobre peso de Hazard?

No todo se trató de preguntas sobre la pandemia para el atacante de 29 años, pues también se le consultó sobre cómo lleva la dieta desde el aislamiento, pues recordemos que arribó con cierto sobre peso a Madrid. “¡Es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir demasiado a la despensa a por bollos, la tengo aquí al lado y no es fácil”, añadió.

¿Cómo se prepara Hazard para el regreso de la Liga Santander?

Finalmente, reveló cómo le va con el entrenamiento desde casa. “Sigo mucho el trabajo físico en línea, porque ya no puede venir el entrenador porque cayó enfermo y tiene que quedarse en casa. Comenzamos con el trabajo hace diez días, pero por el momento me envía videos. Hago ejercicios de suelo, trabajos para fortalecer el tobillo y todo lo que pueda en casa”, finalizó.