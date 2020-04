Ivan Rakitic estalla contra directiva de Barcelona: “No soy una bolsa de papas”

Desde hace algunos meses atrás, es sabido que parte del plantel de Barcelona y la directiva del club mantienen una tensa relación por distintos problemas. Incluso el propio Lionel Messi publicó una carta en redes sociales condenando públicamente este hecho.

Ahora, otro de los principales jugadores de la plantilla como Ivan Rakitic, dio a conocer su molestia con la directiva culé que lo ha vuelto a ofrecer como parte de pago al posible fichaje de Lautaro Martínez de Inter de Milán.

"Yo no soy una bolsa de papas con la que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro", expresó el croata en entrevista con mundo deportivo.

Rakitic también afirmó haberse sentido dolido con la forma en que fue dejado de lado tanto por Ernesto Valverde como con Quique Setién. El volante señaló que incluso en la temporada anterior se sintió al 100 % por lo cual no pudo entender el no se considerado por ambos entrenadores.

"A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club. Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho", indicó.

Y tras la redacción de sueldos por parte del plantel de Barcelona, Rakitic indicó: "Esta pandemia llevará a que muchos negocios se sientan muy perjudicados y nosotros teníamos claro que entre nosotros teníamos que movernos. Fue iniciativa de los capitanes, nosotros siempre hemos sido muy claros y por supuesto había que hacerlo, ni lo dudamos”.