Rustu agradece a Barcelona: “No olvidaré lo que hicieron por mí cuando me moría por coronavirus”

Europa es uno de los continentes más golpeador por la aparición del nuevo coronavirus el cual obligó a detener las actividades de cientos de naciones en esta parte del mundo. El fútbol y sus jugadores no han sido ajenos a esta enfermedad como el caso particular del ex portero de Barcelona, Rustu Recber.

El otrora guardameta turco estuvo hospitalizado tras dar positivo por COVID-19 llegando a encontrarse muy cerca de la muerte. Por suerte, con el pasar de los días la condición de Rustu fue mejorando superando exitosamente el brote y siendo dado de alta el pasado seis de abril.

Y luego de varios días, Rustu Recber logró conversar con AS de España donde agradeció de manera especial al club Barcelona por haber brindado todo su apoyo mientras el turco luchaba contra este terrible viral.

“No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida. Me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad. En particular, Carlos Naval y Chemi Teres me transmitieron los buenos deseos del presidente y del club. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados”, agregó Rustu.

Estos dos personajes con empleados emblemáticos del club que durante años han trabajado velando por los intereses del equipo y sus jugadores. Por ello, fueron los encargados de velar por la salud de quien fue portero culé en sus mejores años.

“Quiero expresar mi infinito agradecimiento a todos, especialmente al señor Bartomeu. Siempre estoy a disposición del Barcelona”, sentenció el turco.