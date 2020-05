Xavi Hernández: “En enero tuve una propuesta importante para volver a Barcelona”

El ciclo de Ernesto Valverde en Barcelona concluyó hace algunos meses tras ser eliminado duramente de las últimas dos Champions League ante Roma y Liverpool, respectivamente. Tras ello, Quique Setién fue nombrado como el nuevo DT del cuadro catalán hasta finalizar la temporada.

Sin embargo, la directiva culé encabezada por Josep Maria Bartomeu y el Director Deportivo Eric Abidal barajaron otros nombres para suplir a Ernesto Valverde en el cargo. Por ejemplo, el exjugador Xavi Hernández confirmó que fue tentado por la dirigencia de Barcelona para ser su nuevo DT.

No obstante, el talentoso mediocampista que fue campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, reveló que negó la posibilidad de volver a su casa al considerar que aún no es el momento de hacerlo durante una transmisión en Instagram con Samuel Eto’o.

"En enero, no se dio el momento. Tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento. Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día.Lo he dicho muchas veces", señaló.

Xavi también habló sobre el presente y futuro de Lionel Messi por quien expresó su claro deseo de poder entrenarlo en Barcelona: “A Messi le quedan aún cinco o siete años muy buenos, se cuida mucho y podrá seguir hasta los 37, 38 o 39... El Mundial de Qatar lo jugará seguro".

Como se recuerda, Xavi Hernández es el actual entrenador de Al-Sadd de Qatar, país donde el crack español sobrelleva el aislamiento social obligatorio a causa de la aparición del nuevo coronavirus en el mundo.