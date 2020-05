Fábregas responde a Courtois: "Barcelona sería justo campeón si pasara como en Francia"

Ante la polémica por quién sería campeón de la Liga española, Thibaut Courtois dejó en claro que si declaran a Barcelona campeón de la temporada, no sería lo correcto, porque faltan muchas fechas y la diferencia es apenas de dos puntos. Tras ello, Cesc Fábregas, jugador de Mónaco, pero identificado plenamente con los azulgranas, le respondió al arquero del Real Madrid.

"Cada uno defiende sus intereses. En el Mónaco, nos hemos quedado sin Europa el año que viene por muy poco. Pero si se parara como se ha hecho en Francia, el Barça sería justo vencedor. No estamos parando porque nos guste. Lo estamos haciendo por una causa inevitable", señaló Cesc Fábregas para TVE

¿Qué dijo Thibaut Courtos? "Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos”, señaló para TV Pública.

Es más, el arquero del Real Madrid, incluso, se animó a comparar el presente de la Liga española con la Premier League. “Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada".

Volviendo a Cesc Fábregas, el otro punto que sorprendió es que ‘recomendó’ a Mbappé fichar por el Real Madrid ¿Y Barcelona? "Es un chico con mucha hambre, que quiere ser el mejor. Por su manera de jugar, encajaría muy bien en un equipo como el Real Madrid".

Finalmente, Cesc habló de como se enteraron que la Liga francesa se suspendió a causa del coronavirus. "Nos dijeron que estaba todo cancelado y que no se jugaba más. A nosotros, nos pilló por sorpresa. Es mucho tiempo parados y puede haber lesiones tontas. Yo ya no me acuerdo ni de la última vez que paré 6 semanas. Debía tener 15 años".