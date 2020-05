Bomba: Barcelona tendría acuerdo con estrella de Juventus, según medio italiano

Mientras que el fútbol en España va volviendo de a pocos con el regreso a los entrenamientos de Barcelona, la directiva del cuadro culé habría sorprendido a propios y extraños luego de llegar a un acuerdo con un destacado volante de Juventus.

Se trata de del mediocampista de Bosnia, Miralem Pjanic quien tendría todo arreglado con Barcelona para convertirse en su nuevo jugador durante el próximo mercado de pases. Así lo informó el destacado medio La Gazzetta dello Sport el cual indicó que el acuerdo entre ambas partes ‘está cerrado’.

Marca de España también confirma la información señalando que desde el punto de vista contractual, Barcelona y Miralem Pjanic tienen el camino libre para llegar a buen puerto, siempre y cuando Juventus dé luz verde para que la operación se realice.

El equipo italiano habría tasado al futbolista bosnio en 60 millones de euros, aunque no vería con malos ojos un intercambio de jugadores en la operación. Es aquí donde el brasileño Arthur tomaría lugar, pues Barcelona planea ofrecerlo como parte de pago por Pjanic.

Este acuerdo tendría el ok de casi todas las partes, a excepción de Arthur quien no piensa en marcharse habiendo manifestado su firme deseo de quedarse en tienda culé. “Sinceramente mi idea es muy clara, la única opción que me interesa es seguir en Barcelona, estoy muy seguro y tranquilo”, expresó el brasileño hace unos días.

Ahora, la directiva de Josep Maria Bartomeu irá por los deseados fichajes de Lautaro Martínez y Neymar quienes son los principales objetivos del próximo mercado de pases en Barcelona y por lo que están dispuestos a ‘romper el chanchito’.