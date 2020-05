Protocolo de LaLiga: pruebas cada 48 hrs y si dan positivo a coronavirus no volverán a jugar

La Liga Santander ultima detalles para lo que será su reinicio de la temporada. El ente español trabaja en el exigente protocolo de salud para evitar que los futbolistas se contagien de coronavirus. Y, según destaca el diario español Sport, todos los involucrados (Jugadores, comando técnico, árbitros, etc) pasarán pruebas de descarte de covid-19 cada 48 horas y, en caso que un futbolista de positivo, no volverá a jugar hasta que se recupere.

El protocolo de LaLiga Santander tiene como gran referencia lo que ha presentado la Bundesliga, que anunció el reinicio del torneo alemán para este 16 mayo con el partido entre Schalke 04 vs Borussia. El presidente Javier Tebas señaló en una entrevista para BeinSports que “Los jugadores se someterán 48 horas antes a un test de PCR que detectará si están contagiados o no. Si están contagiados no podrán ir a jugar ese partido".

Volviendo a al tema de protocolos, uno de ellos será que ahora no será suficiente un solo bus para transportar a los jugadores y comando técnico, sino que ahora se tendrá que usar dos carros con el fin de conservas la distancia necesaria establecida por el Ministerio de Salud y la OMS.

Además, el club tendrá la obligación de informar sí los jugadores estaban concentrados o subieron al bus directamente desde sus casas. Pero, sea cual sea la decisión, los médicos del club se encargarán de tomar la temperatura a todos los involucrados. También se contempla que los jugadores no se crucen con nadie y accedan directamente al vestuario.

“Quedarán divididos en tres zonas. Una zona verde que comprende el terreno de juego o los vestuarios y donde sólo podrá haber 94 personas (46 futbolistas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, el equipo arbitral etc.). Luego está la zona azul que comprende las gradas y donde habrá un máximo de 94 personas. La tercera zona comprende los exteriores del estadio donde sólo podrá haber un máximo de 32 personas”, señala el diario Sport.

"Es un infectado tipo 2 porque no ha tenido contacto más de quince minutos con nadie que esté infectado. Se le apartaría y se le tendría en cuarentena… "No se suspenderá la competición ni con uno ni con dos jugadores infectados en un partido", precisó Javier Tebas.