Ex jugador de Barcelona: "Me dijeron que no jugaría, pero importaba una mier**: sería millonario"

Durante una transmisión en vivo vía Instagram, Alex Song, exjugador del Barcelona, tuvo sorpresivas palabras sobre su paso por el cuadro catalán. El mediocampista camerunés señaló que lo primordial para él era el dinero, más no si jugaba o era suplente.

"Cuando Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario", dijo Alex Song en un directo de Instagram.

Además, el exblaugrana contó que en Arsenal se dio una vida de rico y durante su etapa en los gunners no ahorró nada, pues se lo pasó gastando el dinero que ganaba. Hoy en día, Song se encuentra sin equipo, el Sion suizo lo echó por no aceptar la reducción de su salario ante la crisis generada por el coronavirus.

“La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro, cuando me di cuenta de lo que era un desperdicio", dijo Alex Song.

El jugador africano también reveló otro oscuro episodio de su pasado. “Iba a entrenar y veía a Thierry Henry aparecer con una verdadera joya de coche. Me dije a mí mismo que quería el mismo coche a toda costa. Fui al concesionario y me compré el mismo. Pero juro que tuve que devolverlo a los dos meses, todo mi dinero se estaba yendo para gasolina",