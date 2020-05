Casemiro el primero en renovar con el Real Madrid en el ‘plan secreto’

En plena pandemia por el coronavirus en España, Real Madrid cambió su modalidad de renovación e inicio su plan secreto. El club español que dirige Zinedine Zidane, aseguro a su primer jugador por las próximas dos temporadas. Se trata del brasileño Casemiro, quien firmo hasta junio del 2023.

Más allá de la renovación de contrato, Casemiro consiguió una mejora salarial significativa de lo que venía percibiendo. Ahora, el mediocampista brasileño ganará 19 millones de euros brutos por temporada, algo controversial, pues hace unas semanas atrás el club anunció el recorte de entre el 20 y 25 por ciento debido a la crisis a causa del coronavirus.

Según la información que brinda el medio español Sport, la noticia no ha caído nada bien a la plantilla del Real Madrid. “El acuerdo levantó mucha polvareda en el vestuario del Real Madrid, ya que en esos momentos de paralización se empezaba a hablar de una rebaja salarial para toda la plantilla”, indica la fuente mencionada.

Incluso, la misma fuente asegura que este tema no cayó nada bien a los pesos pesados del Real Madrid, entre los que se encuentra Sergio Ramos, quien aún no renueva su contrato que tiene fecha de vencimiento para junio del 2021 y Florentino Pérez aún no hace nada para retenerlo.

Otra de las polémicas que deja la renovación de Casemiro es el motivo que lleva al Real Madrid a no anunciar formalmente su ampliación de contrato. Sin embargo, Marca detalla que a partir de ahora será esa modalidad la que seguirá la Casa Blanca, pues el club tiene en mente no hacer pública ninguna renovación.