Barcelona planea nuevo recorte salarial al plantel y ahorrar 10 millones de euros

La crisis económica a causa del coronavirus sigue siendo un problema y no solo para los clubes que no tienen tanto poder adquisitivo, sino también para los más grandes del mundo, tal cual es el caso de Barcelona, que se plantea un nuevo recorte salarial al plantel que es el más caro de Europa.

Según especula la prensa española, Barcelona busca equilibrar los números, pues durante el parón a causa del covid-19, ha dejado de percibir ingresos entre 150 y 175 millones de euros y, para los próximos meses busca ahorrar aproximadamente 10 millones con un nuevo recorte salarial.

Barcelona aún analiza el recorte salarial para no crear un mal ambiente con el plantel, tal cual sucedió en marzo, que hubo un enfrentamiento entre la directiva y el plantel, incluso salió Messi al frente para aclarar que nunca se habían negado a dicha petición, pues eran conscientes del impacto negativo que había generado la pandemia.

La primera alternativa que maneja Barcelona es vender cuanto antes a los jugadores que no serán tomado en cuenta la próxima temporada tipo Arturo Vidal, Ivan Rakitic, y los juveniles que actualmente están cedidos a otros equipos. Sin embargo, la situación será un poco complicado, pues las diversas ligas de Europa aún no terminan y no harán mayores traspasos para no desconcentrar al plantel. Además, aún falta terminar la Champions League.

Por ahora, los jugadores de Barcelona están a la expectativa de lo que hará el club tanto los fichajes como el recorte salarial. La cúpula tiene planeado hacer contrataciones millonarias, tal cual es el caso del argentino Lautaro Martínez y Neymar, que ambos jugadores tienen un precio de más de 100 millones de euros cada uno.