LaLiga Santander EN VIVO: programación de la fecha 28 y la tabla de posiciones en España

LaLiga Santander EN VIVO | El fútbol en España regresa luego de la suspensión por el coronavirus y todo iniciará con la Fecha 28. Ya ha pasado unos meses y muchas han olvidado que el Barcelona es el líder de la tabla, seguido por el Real Madrid. Sigue la programación completa y tabla de posiciones.

El torneo iniciará este jueves 11 de junio, con un partido atractivo: Sevilla vs Real Betis. El equipo de Julen Lopetegui es tercero en la tabla de posiciones y buscarán una victoria en casa para acortar distancia con las dos primeras ubicaciones. Por su parte, los béticos necesitan ganar para alejarse del descenso.

La actualidad sevillista el día previo a la vuelta a @LaLiga. 📺⤵ #WeareSevilla pic.twitter.com/JMSZGlPEPF — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 10, 2020

La jornada seguirá el viernes con el Granada vs Getafe y el Valencia vs Levante para el día viernes, así dando inicio a la maratón del fin de semana. El sábado iniciará la jornada temprano con el Espanyol vs Alavés y luego el Celta vs Villarreal, duelos que tienen relación con el descenso.

El encuentro de fondo será el Mallorca vs Barcelona, un partido que marcará el regreso de Lionel Messi y compañía a la acción. El objetivo claro de los 'Azulgranas', líderes con 58 puntos, es obtener la victoria y así meter presión al Real Madrid, que jugará un día después.

Justo, el equipo de Zinedine Zidane chocará en casa contra el Eibar y planea dejar atrás la irregularidad que mantienen en la temporadas. Unas horas antes, el Atlético Madrid, también de altibajos, medirá fuerzas con el Athletic Club, en condición de visitante. Se enciende LaLiga Santander.

Programación fecha 28 de LaLiga Santander

La fecha 28 de LaLiga Santander se desarrollará de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

