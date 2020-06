Señal ESPN 2 EN VIVO GRATIS, Sevilla vs. Betis EN DIRECTO 0-0 por LaLiga

Señal ESPN 2 EN VIVO Sevilla vs. Betis EN DIRECTO vía Movistar LaLiga, Movistar Deportes y Sky Sports. Sigue la transmisión del Derbi Sevillano a disputarse este jueves 11 de junio (10:00 p. m. hora de Madrid, España) en el Estadio Sánchez Pizjuán por la jornada 28 de LaLiga Santander. Sigue el MINUTO x MINUTO por INTERNET y GRATIS con todas las incidencias del fútbol en vivo, los canales de televisión, los horarios en el mundo por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Sevilla vs. Betis vía ESPN 2 y Movistar LaLiga

Sigue todas las incidencias en directo del partido Sevilla vs. Betis.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

3' Gran desborde de Lucas Ocampos (Sevilla) por la derecha. Gana un córner.

2' Presión del Betis en los primeros minutos, siempre en campo rival.

1' El partido está en marcha.

- ¡Comenzó el partido entre Sevilla y Betis!

- El partido inicia a partir de las 10:00 p. m. (horario de Madrid) en el estadio Sánchez-Pizjuán.

- Inician los trabajos de calentamiento en el césped.

Alineación del Sevilla hoy

- Formación confirmada del Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Jordán, Fernando, Óliver, Ocampos, Munir y De Jong.

Alineación del Betis hoy

- Formación confirmada del Betis: Joel Robles, Emerson, Marc Bartra, Sidney, Alex Moreno, Guido Rodríguez, Carles Aleña, Canales, Nabil Fekir, Tello y Borja Iglesias.

- ¡Atención! Acaba de partir el coche del conjunto del Sevilla.

- Los jugadores del Real Betis salen del hotel y ya se dirigen rumbo al Sánchez-Pizjuán para enfrentar al Sevilla.

- Revisa los mejores datos previo al derbi Sevilla-Betis.

Formaciones confirmadas Sevilla vs. Betis

Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Jordán, Fernando, Óliver, Ocampos, Munir y De Jong.

Betis: Joel Robles, Emerson, Marc Bartra, Sidney, Alex Moreno, Guido Rodríguez, Carles Aleña, Canales, Nabil Fekir, Tello y Borja Iglesias.

¿Dónde ver el derbi Sevilla-Betis del 11 de junio?

En España se podrá observar el derbi sevillano a partir de las 10:00 p. m. hora de Madrid, España, a través de las pantallas de Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Fútbol y GOL. Asimismo, en Latinoamérica las cadenas ESPN 2 y Sky Sports se encargarán de ofrecer la transmisión en directo del juego en el Sánchez Pizjuán.

¿Cuándo empieza La Liga Española?

La Liga Española vuelve este 11 de junio con el partido entre Sevilla y Betis por la fecha 28 del campeonato tras el 'parón' por la pandemia coronavirus COVID-19.

Ver partido Sevilla-Betis en directo

Sigue en directo todas las incidencias del Sevilla-Betis por Libero.pe.

Ramón Sánchez Pizjuán

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán es un recinto deportivo propiedad del Sevilla FC, ubicado en pleno barrio de Nervión de Sevilla, España. Se inauguró el 7 de septiembre de 1958 y su aforo actualmente es de 43 883 espectadores.

Sevilla contra Betis

LaLiga Santander vuelve a la acción con un atractivo duelo, no por el presente que los dos equipos atraviesan, sino por la histórica rivalidad que tienen. El Sevilla de Julen Lopetegui ha logrado mantener un estilo de juego claro y se han metido hasta el tercer lugar de la tabla, aunque están a 9 puntos del Real Madrid (2°).

En casa, la obligación es obtener los tres puntos y achicar la ventaja de sus rivales. El último antecedente de un duelo directo ante el Real Betis es positivo, dado que celebraron una victoria 3-2, siendo dominadores en el trámite. No obstante, se relajaron un poco en la parte final del encuentro.

A pesar de las diferencias futbolísticas y económicas, el Betis también ha sabido golpear de visitante y en enero del 2018 sorprendió con la categórica victoria de 5-3. En adelante, empataron 2-2, lograron ganar en casa por 1-0, pero en el 2019 no le hicieron frente a Sevilla: cayeron 3-2 y 1-2. ¿Tendrán revancha?

El equipo local no contará con el volante Nemanja Gudelj por acumulación de tarjetas, mientras que la visita pierde a Javi García y Juanmi por lesión. Las apuestas tienen a Sevilla como gran favorito en el reinicio de LaLiga Santander, pagando 1.90 su victoria en casa. En tanto, Real Betis multiplica tu inversión hasta por 4.20.

Sevilla vs Betis EN VIVO: Posibles alineaciones

XI Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Óliver Torres; Ocampos, Suso y De Jong.

XI Betis: Joel Robles; Emerson, Aissa Mandi, Bartra, Alex Moreno, William Carvalho, Guardado, Canales, Fekir, Tello y Loren.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Sevilla vs Betis? Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Sevilla vs. Betis?

Canales para ver Sevilla vs. Betis por satélite.

DirecTV Perú: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Chile: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

Sky Sports México: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports Argentina: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Ecuador: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Star TV México: Canal 501

Canales para ver Sevilla vs. Betis por cable.

Telecentro Argentina: Canal 104 (SD) y Canal 1009 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 508 (SD) y Canal 701 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 22 (Analógico) y Canal 102 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 200 (SD) y Canal 730 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique).

VTR Chile: Canal 28 (Antofagasta).

VTR Chile: Canal 29 (Calama - Copiapó - La Serena).

VTR Chile: Canal 34 (Tocopilla).

VTR Chile: Canal 35 (Puerto Montt).

VTR Chile: Canal 37 (Talca).

VTR Chile: Canal 45 (Arica).

VTR Chile: Canal 47 (Osorno).

VTR Chile: Canal 48 (Santiago).

VTR Chile: Canal 50 (Temuco).

VTR Chile: Canal 51 (Valparaíso - Concepción).

VTR Chile: Canal 843 (HD).

CMET Chile: Canal 53.

Claro TV Chile: Canal 174 (SD) y Canal 474 (HD).

Claro TV Colombia Colombia: Canal 510 (SD) y Canal 1510 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Colcable Colombia - Cundinamarca, Meta y Tolima: Canal 16.

Netuno Venezuela - Barquisimeto: Canal 30.

Canales para ver Sevilla vs. Betis por IPTV.

Claro TV República Dominicana: Canal 301, Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 1510 (HD).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 102 (HD).

Gtd/Telsur: Canal 84.

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 200 (HD).

Zapping TV Chile: Canal 90.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Sevilla vs. Betis?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Sky Sports

Canal de México que transmitirá el partido del Sevilla vs Betis.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Sevilla vs Betis | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Blue To Go

Blue to go es una plataforma con series y películas on demand, canales y deportes en vivo qué, además, concentra tus suscripciones de FOX y HBO en una sola plataforma.

Lamentablemente hasta ahora este servicio está disponible únicamente para suscriptores SKY y no aplica para clientes de VeTV.

¿Cómo activar Blue To Go?

Para activar Blue to go debes hacerlo en la plataforma de servicios en línea de SKY en este link. Si ya estás registrado simplemente usa tu usuario y contraseña, de lo contrario sigue estos sencillos pasos:

1) Haz clic en "completar registro o ingresar por primera vez"

2) Llena tus datos de email, celular y número de cuenta

3) Acepta los términos y haz clic en continuar

4) Debes validar tu cuenta desde tu correo electrónico en el mail que envió SKY, si no está en tu bandeja de entrada busca en spam

5) Listo ya tienes cuenta de servicios en línea de SKY

Movistar Plus mes gratis

"Con el fin de facilitar el recreo y entretenimiento en el hogar, incrementaremos de manera gratuita nuestra oferta de entretenimiento mediante el refuerzo de los contenidos, especialmente contenidos infantiles y eventos deportivos, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite donde los clientes y no clientes podrán disfrutar de un mes gratis", anunció de Movistar

Ver los contenidos vía web a través de http://ver.movistarplus.es/?nv=2

EliteGol

Sevilla vs Betis, transmisión en directo.

Guido Rodríguez

Guido Rodríguez es un futbolista argentino. Juega como mediocampista defensivo y su equipo actual es el Real Betis Balompié de la Primera División de España. Es internacional con la selección de Argentina.

www.mitele.es usuario activar_tv

Disfruta de toda la programación de Mitele Plus para observar los partidos de LaLiga de España: ingresa a www.mitele.es.

Carles Aleña

Carles Aleñá Castillo es un futbolista español. Juega de mediocampista y su equipo actual es el Real Betis Balompié de la Primera División de España cedido por el FC Barcelona.

