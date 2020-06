Lucas Ocampos burló el protocolo y arrojó su mascarilla para celebrar con el Sevilla [VIDEO]

El fútbol en LaLiga Santander está de regreso, pero con normas de seguridad nuevas para proteger la salud de todos los vinculados a este deporte en España. La pandemia del coronavirus sigue generando preocupación, por lo que acatar el protocolo sanitario es una obligación.

La máxima división del fútbol español abrió el telón con el Sevilla vs Real Betis, un encuentro que prometía emociones en el campo al tratarse de un derbi. El goleador Lucas Ocampos terminó siendo el gran protagonista del encuentro, aunque también recibió críticas.

Es preciso mencionar que los estadios a puertas cerradas, la prohibición de los saludos de mano, distancia obligatoria y uso de mascarilla en el banco de suplentes, son algunas de las disposiciones de la organización y el Ministerio de Sanidad en España.

Las normas se ejecutaron con normalidad hasta el pitazo final, momento en el que se dio el despreocupado accionar de Lucas Ocampos. El atacante anotó de penal a los 56’ y dio una asistencia a los 62’ para el 2-0 final sobre el Real Betis. Una actuación, sin dudas, exepcional.

Al ser un clásico atípico por no contar con hinchas en las tribunas, la estrella del Sevilla no pudo celebrar a lo grande. Sin embargo, no se quedó con las ganas y desató su locura tras consumarse el juego, cuando estaba en el banco de suplentes. Había sido cambiado a los 71’.

En ese momento, las cámaras captaron como se quitó la mascarilla y la arrojó por las gradas, burlando el protocolo. Luego, Lucas Ocampos se lanzó sobre un compañero para festejar y estas circunstancias llevaron a que sea duramente criticado en las redes sociales.

Muchos usuarios pidieron un castigo por parte de LaLiga ante el acto de Lucas Ocampos, por no tomar con seriedad las órdenes de control para la COVID-19. Por ahora no hay una posición clara respecto al tema, pero las evidentes imágenes podrían provocar una sanción.