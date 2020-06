DT del Barcelona:"Semedo ha cometido un error y nos ha pedido perdón"

Barcelona enfrentará a Mallorca en el reinicio de la Liga Española. Los azulgranas son líderes del campeonato y quieren seguir por ese camino para lograr el título. En los entrenamientos, Quique Setién se mostró contento por el desempeño de sus jugadores y expresó que tiene un plan para la seguidilla de partidos.

Nélson Semedo hizo caso omiso a las normas del Gobierno y del Barca. El jugador acudió a una fiesta de cumpleaños en la que participaron 20 personas, aproximadamente. Tras someterse a la prueba de la COVID-19, sus resultados salieron negativos y estará en la lista de convocados para el duelo ante Mallorca.

“Todavía no he decidido si va a jugar.Si juega o no, no será por ese motivo de poco cuidado que ha tenido.Es una situación que a mí, futbolísticamente, no me va a afectar”, indicó Setién.

FOTO: EFE

El jugador pidió disculpas a sus compañeros por su comportamiento. Setién explicó que el portugués se mostró afectado por todo lo que generó su salida. El estratega aseguró que hasta el momento desconoce el equipo que jugará ante el Barcelona.

"Estaba tremendamente preocupado. Ha sido un descuido. No era consciente de cómo era la situación. Es obvio que se ha equivocado. He hablado con él y me ha pedido disculpas. A mí y a todos. Ha cometido un error. Es una equivocación sin más”, finalizó.