Barcelona vs. Mallorca vía ESPN 2 EN VIVO: ¿a qué hora transmiten y cuándo juegan LaLiga?

Barcelona vs Mallorca EN VIVO vía ESPN 2 se medirán este sábado 13 de junio a las 3:00 p. m. (hora peruana) vía por la jornada 28 de LaLiga: los catalanes buscarán asegurar el primer lugar, pero para ello deberán de golpear de visita. Sigue la transmisión EN DIRECTO de Sky Sports, Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar + vía INTERNET en el MINUTO x MINUTO de Libero.pe.

Mallorca aseguró un regreso a la máxima categoría de España avanzando a través de los playoffs de la Segunda División la temporada pasada, pero Los Bermellones se enfrentan a una batalla frente al Barcelona para asegurar su posición en este nivel para la campaña 2020-21.

De hecho, el equipo de Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, solo ha acumulado 25 puntos de sus 27 partidos de liga durante la temporada 2019-20, dejándolos en el puesto 18 de la tabla con 11 juegos restantes.

La posición de Mallorca está lejos de la terminal, ya que están a solo un punto del Celta Vigo, que ocupa el puesto 17, mientras que han ganado siete juegos de liga esta temporada, que es relativamente alto teniendo en cuenta su lugar en la tabla.

Su forma antes del período de bloqueo fue fuerte, mientras tanto, sufrió solo una derrota en sus últimos cuatro partidos, registrando dos victorias en el proceso, incluido un éxito de 2-1 en Eibar la última vez.

Sin embargo, los presagios no son exactamente geniales para Mallorca, ya que han perdido sus últimos seis partidos de La Liga con el Barcelona y no han sido victoriosos contra los gigantes catalanes en la liga desde mayo de 2009.

Lionel Messi y Barcelona vuelven a jugar en LaLiga

Mientras tanto, el Barcelona entró en el período de bloqueo tras una victoria por 1-0 sobre la Sociedad, que siguió a una derrota por 2-0 ante el Real Madrid en El Clásico a principios de marzo.

El equipo de Quique Setien ya ha perdido cinco veces en el mejor vuelo de España esta temporada, pero un récord de 18 victorias y cuatro empates les ha traído 58 puntos, dejándolos a dos puntos del Real Madrid, que está en segundo lugar.

Los campeones españoles han ganado cinco de sus últimos seis partidos de liga y, como se mencionó anteriormente, han dominado sus recientes encuentros con Mallorca, anotando cinco veces en cada uno de sus últimos dos enfrentamientos.

El Barcelona todavía tiene que viajar a Sevilla y recibir al Atlético de Madrid antes del final de la temporada, pero están a cargo de su propio destino y estarán decididos a poner tres puntos en el tablero este fin de semana.

Los juegos serán duros y rápidos para el equipo de Setien, ya que un choque de mitad de semana con Leganés será seguido por un viaje a Sevilla el 19 de junio, mientras que el club también anticipará ansiosamente un anuncio en la Liga de Campeones.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; De Jong, Busquets, Vidal; Griezmann, Suarez, Messi

Mallorca: Reina; Gamez, Raillo, Valjent, Pozo; Kubo, Baba, Sevilla, Rodriguez; Hernandez, Budimir.

Barcelona vs. Mallorca: horarios y canales para ver en directo

Mira la programación del fútbol español.

Día Horario (Perú) Partidos de LaLiga Canales TV 11-06-2020 3:00 p. m. Sevilla vs. Betis ESPN 2 12-06-2020 12:30 m. Granada vs. Getafe DirecTV Sports 12-06-2020 3:00 p. m. Valencia vs. Levante DirecTV Sports 13-06-2020 7:00 a. m. Espanyol vs. Alavés ESPN 13-06-2020 10:00 a. m. Celta vs. Villarreal ESPN 13-06-2020 12:30 p. m. Leganés vs. Real Valladolid ESPN Play 13-06-2020 3:00 p. m. Mallorca vs. FC Barcelona ESPN 2 14-06-2020 7:00 a. m. Athletic vs. Atl. Madrid DirecTV Sports 14-06-2020 12:30 p. m. Real Madrid vs. Eibar DirecTV Sports 14-06-2020 3:00 p. m. Real Sociedad vs. Osasuna DirecTV Sports

¿En qué canal ver el Barcelona vs Mallorca por la liga española?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Mallorca estará a cargo de la señal internacional de ESPN 2. No obstante, en Brasil FOX Premium será la encargada de enviar las imágenes. Por su parte, los países centroamericanos tendrán la posibilidad de observar el duelo a través de Sky HD.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand. ... Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

¿Qué es el FC Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça,​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.

¿Qué es el Mallorca?

El Real Club Deportivo Mallorca es un club de fútbol español de la ciudad de Palma de Mallorca. Fue fundado en 1916 lo que le convierte en el club decano de Baleares

¿Qué es LaLiga Santander?

La Liga de España -conocida como LaLiga Santander por motivos de patrocinio, y oficialmente como Campeonato Nacional de Liga de Primera División- es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de España y la principal competición a nivel de clubes del país

Google Maps: Iberostar Estadio

El Estadio de Son Moix ​ es un recinto deportivo situado en la ciudad de Palma, España. Fue construido con motivo de la celebración de la Universiada 1999 en Palma.

Programación fecha 28 de LaLiga Santander

La fecha 28 de LaLiga Santander se desarrollará de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Mallorca? Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Sevilla vs. Betis?

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Mallorca?

Sky Sports

Canal de México que transmitirá el partido del Sevilla vs Betis.

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO Barcelona vs Betis en MÉXICO?

Blue To Go

Blue to go es una plataforma con series y películas on demand, canales y deportes en vivo qué, además, concentra tus suscripciones de FOX y HBO en una sola plataforma.

Lamentablemente hasta ahora este servicio está disponible únicamente para suscriptores SKY y no aplica para clientes de VeTV.

¿Cómo activar Blue To Go?

Para activar Blue to go debes hacerlo en la plataforma de servicios en línea de SKY en este link. Si ya estás registrado simplemente usa tu usuario y contraseña, de lo contrario sigue estos sencillos pasos:

1) Haz clic en "completar registro o ingresar por primera vez"

2) Llena tus datos de email, celular y número de cuenta

3) Acepta los términos y haz clic en continuar

4) Debes validar tu cuenta desde tu correo electrónico en el mail que envió SKY, si no está en tu bandeja de entrada busca en spam

5) Listo ya tienes cuenta de servicios en línea de SKY

Movistar Plus mes gratis

"Con el fin de facilitar el recreo y entretenimiento en el hogar, incrementaremos de manera gratuita nuestra oferta de entretenimiento mediante el refuerzo de los contenidos, especialmente contenidos infantiles y eventos deportivos, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite donde los clientes y no clientes podrán disfrutar de un mes gratis", anunció de Movistar

Ver los contenidos vía web a través de http://ver.movistarplus.es/?nv=2

