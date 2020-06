Sevila empató 1-1 con Levante en el inicio de la fecha 29 [RESUMEN]

En el inicio de la jornada 29 de LaLiga, Sevilla perdió la gran oportunidad de acercarse al Barcelona (61 ptsS) y Real Madrid (59 pta) en la tabla de posiciones tras ceder dos puntos de local, luego del 1-1 que consiguió este lunes ante el Levante.

Ambos goles llegaron en la segunda mitad. Ni bien se jugaba el segundo 27 de la parte complementaria, Sevilla logró ponerse arriba en el marcador por medio de Lukk de Jong, sin embargo, Diego Carlos tuvo la mala fortuna de anotar en su propio arco y con ello era el 1-1.

Con este resultado, Sevilla suma 51 puntos y se mantiene en la tercera posición al margen de lo que pueda suceder en los otros partidos, mientras que, Levante está en la décimo segunda posición con solso 35 puntos.

Sevilla vs Levante EN VIVO DirecTV | Minuto a Minuto

Sigue todas las incidencias

PRIMER TIEMPO

87' GOOOOOOOOL de LEVANTE. Diego Carlos anota en su propio arco

80' Diez minutos para el final. Sevilla 1-0 Levante

63' Tres cambios en Sevilla. Julen Lopetegui saca a Éver Banega y pone a Fernando; Jordan por Oliver Torres y Munir El Haddadi por Suso

61' Dos cambios en Levante. Se marcha Coke Andújar dejando su lugar a Jorge Almirón

60' Falta peligrosa en el centro del campo de Joan Jordan sobre Nikola Vukcevic. El jugador de Sevilla fue amonestado

54' GOL anulado a Sevilla. El árbitro no necesitó ver el VAR para anular la jugada

52' Primera tarjeta amarilla del partido. Rubén Rochina de Levante fue amonestado

46' GOOOOOOOOOOOOOL DEL SEVILLA. 27 segundos ha tardado el equipo de Julen Lopetegui. Munir El Haddadi abre el marcador

PRIMER TIEMPO

45' Final de la Primera mitad. Sevilla 0-0 Levante

39' 69% de posesión para el Sevilla, su mejor registro como visitante en LaLiga desde marzo de 2019.

30' Se cumplió la primera media hora de juego, pero no llegan los goles

19' Combinación con Ever Banega y Lucas Ocampos. Lukk de Jong dispara desde fuera del área y mordido, ha querido sorprender al guardameta de esta liga con más paradas

17' Sevilla vuelve a tomar el control del partido. Ahora, Lucas Ocampos remata por enncima del arco

15' Falta innecesaria de Rubén Vezo a Lucas Ocampos en el vértice del área. Munir remató buscando el segundo palo de un Aitor Fernández

12' Sevilla bajó la intensidad del partido para no dejar espacios en el fondo ante un posible ataqaue sorpresa de Levante

8' Domina el Sevilla pero sin mayor profundidad. Por el otro lado, Levante espera replegado y apostará la velocidad de José Luis Morales y Borja Mayoral parar hacer daño de contragolpe

4' Se salva Sevilla gracias a la gran atajada de Vaclik!

2' Ambos equipos tienen un presente distinto en LaLiga. Por un lado está Sevilla que es tercero con 50 puntos, mientras que, Levante está a media tabla con solo 34 unidades.

- ¡Arranca el partido en el estadio Camino Cano! Sevilla vs Levante

- Todo listo para que empiece el partido correspondiente a la fecha 28.

- El encuentro entre Sevilla vs Levante está programado para las 12:30 hora peruana

Sevilla vs Levante EN VIVO | alineaciones confirmas

Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Gudelj, Jordán, Banega, Ocampos, Munir y De Jong

Levante: Aitor; Coke, Bruno, Vezo, Toño; Melero, Campaña, Vukcevic, Rochina; Mayoral, Morales

Sevilla vs Levante EN VIVO | PREVIA

El partido se disputará en el Estadio Camilo Cano (La Nucía). El fútbol en España sigue con su marcha tras la reanudación y el Sevilla pretende seguir consolidándose en la parte alta de la tabla de posiciones, buscando asegurar por completo un boleto a la próxima Champions League.

La motivación es alta luego de la victoria por 2-0 sobre el Real Betis, aunque Julen Lopetegui sabe que tendrán que consolidar su juego en lo que resta de la temporada. En lo colectivo todavía no mostraron su mejor forma, pero en lo individual tienen al goleador Lucas Ocampos encendido.

El goleador argentino ya lleva 11 anotaciones en lo que va de la campaña y si bien no se hizo notar en una jugada, logró celebrar por la vía del penal. Levante tendrá un dolor de cabeza en ese sentido, teniendo en cuenta que Ocampos anotó en la victoria 3-1 por la Copa del Rey.

Y en otros duelos directos, la balanza está inclinada a favor del Sevilla de forma contundente: suman 4 victorias por 6-2; 5-0; 1-0 y 3-1. No obstante, en 2018 el Levante ganó por 2-1 en casa con goles de Roger Martí y José Luis Morales. Solo este último jugará ante la reciente expulsión de su socio en ofensiva.

Posibles alineaciones de Sevilla vs Levante por LaLiga Santander

XI Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Gudelj, Banega, Suso, En-Nesyri y Ocampos.

XI Levante: Fernández, Miramón, Postigo, Vezo, Toño, Melero, Campaña, Vukcevic, Bardhi, Mayoral y Morales.

¿A qué hora juegan Sevilla vs Levante por LaLiga Santander?

Perú: 12.30 a. m.

México (Centro): 12.30 p. m.

México (Pacífico, Sonora): 10.30 a. m.

México (Noroeste): 9.30 a. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.30 p. m.

Estados Unidos (Texas): 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami): 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

España (Islas Canarias): 6.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Canadá: 12.30 p. m.

Costa Rica: 11.30 a. m.

Guatemala: 11.30 a. m.

Honduras: 11.30 a. m.

El Salvador: 11.30 a. m.

Puerto Rico: 1.30 p. m.

República Dominicana: 1.30 p. m.

Panamá: 12.30 a. m.

Italia: 7.30 p. m.

Francia: 7.30 p. m.

Alemania: 7.30 p. m.

Portugal: 7.30 p. m.

Holanda: 7.30 p. m.

Inglaterra: 6.30 p. m.

¿En qué canales ver el Sevilla vs Levante por LaLiga Santander?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: PPTV Sport China, iQiyi, QQ Sports Live

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Francia: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Internacional: Facebook Live, Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 2, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Sevilla vs Levante EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

