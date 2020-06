Griezmann sí y Suárez no: Quique Setién pone en duda el titularato del uruguayo

El entrenador de Barcelona, Quique Setién, brindó una conferencia de prensa tras haber vencido por 4-0 al Mallorca por la fecha 28 de la Liga Española: el haber capitalizado estos tres puntos le permiten a los 'azulgranas' mantenerse como líderes y sostener la ventaja de dos puntos sobre Real Madrid.

Ahora la mirada está puesta en lo que será el 'match' ante Leganés. El estratega de Barcelona ha indicado que será una difícil misión debido a que el cuadro de Javier Aguirre se juega la permanencia en la Primera División de España.

“Es posible porque es una de sus últimas oportunidades de mantener la categoría, pero nosotros también queremos mantener la ventaja sobre nuestro competidor y queremos ganar”, exclamó Quique Setién.

Asimismo, indicó que habrán cambios a comparación del once que arrancó ante Mallorca. “Va a haber cambios y los habrá a medida que vayan transcurriendo los partidos y también habrá cómo reaccionan los jugadores, no quiero que lleguen agotados. Habrá que ver cómo se recuperan, sobre todo, pensando en evitar lesiones y que lleguen frescos a los partidos”, exclamó.

No obstante, dejó en claro que Antoine Griezmann seguirá siendo titular. “Griezmann es indiscutible, es un gran futbolista, seguimos contando con él, seguirá teniendo protagonismo porque es importante para el equipo y para el club, pero también hay otros jugadores que tenemos que utilizar”.

Esto no ocurrió con Luis Suárez, quien jugó más de 30 minutos ante Mallorca. El delantero uruguayo se viene recuperando de una lesión en la rodilla y Quique Setién tiene pensado en llevarlo de a pocos.

”No tengo decidido si será titular. Es una opción. Lo veremos. Podría ser titular o salir de nuevo desde el banquillo. Hay que ser cautos, lo normal es que haya lesiones musculares tras una lesión larga. Cualquier problema hay que solucionarlo porque no quiero perder a un jugador por no descansar uno. Hay que ir poco a poco”, detalló.