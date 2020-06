Iker Casillas anunció que retira su candidatura para la presidencia de la RFEF

Paso hacia atrás. Finalmente, el arquero Iker Casillas confirmó que no se postulará como presidente a la Real Federación Española de Fútbol. En un comunicado del ex portero del Real Madrid precisó que “es el momento de sumar y no dividir".

“El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano. Creo que es el momento de sumar y no dividir porque el fútbol y la sociedad lo necesitan. Hay que centrarse en cómo ayudar”, señala el comunicado que emitió este lunes Iker Casillas en su Twitter.

Ahora, el Consejo Superior de Deportes deberá dar el ok para realizar las nuevas elecciones que estarían llevándose el próximo 17 de agosto, en el cual los 140 asambleístas son los que deciden el nombre del presidente. Y, sin Iker Casillas al frente, todo apunta a que Luis Rubiales será reelegido.

Si bien Iker Casillas anunció su renuncia a la candidatura, tampoco descartó que en un futuro se postule. “No es una puerta cerrada, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello, espero que en las próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos”, sentenció.

Más allá de anunciar su renuncia, Iker Casillas, aun arquero de Porto, mostró su predisposición de trabajar con las entidades que manejan del fútbol español. “Me pongo a disposición y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado de poder colaborar”, precisó, sin antes despedirse con un gran mensaje. “Espero que dentro de la gravedad de la situación, estén todos lo mejor posible”.