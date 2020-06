Luka Modric reveló el gracioso apodo que le dieron sus compañeros de Real Madrid

Real Madrid es considerado como el club más grande del mundo por ser el equipo más ganador de España y de toda Europa al coronarse en 13 ocasiones como campeón de la Champions League.

Cuatro de esos títulos fueron conseguidos en los últimos seis años teniendo a varios jugadores en común que lograron dichos campeonatos. Uno de estos futbolistas claves fue sin duda el talentoso volante Croata Luka Modric.

A pesar de su vital importante dentro del plantel merengue, el mediocampista se considera una persona normal durante una entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport donde además reveló el apodo con el que es llamado dentro de la interna de Real Madrid.

"Me siento como una persona normal que ama la humildad y la modestia. Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman 'vinagre' porque cuando pierdo hasta en el entrenamiento me lo tomo mal", señaló el croata.

Quiere retirarse en Real Madrid

Consiente de sus 35 años a cuestas, Modric reveló su deseo de terminar su carrera en Real Madrid donde solo le queda un año de contrato, pero también confesó que esa decisión no es solo suya, sino también del cuadro blanco.

"Estoy seguro de que puedo jugar a un alto nivel durante dos años más. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid, pero también dependerá del club", sentenció.